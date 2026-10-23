 Localizan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Totonicapán
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Localizan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Totonicapán

La búsqueda se inició desde el pasado 14 de octubre.

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Área donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en Totonicapán., Bomberos Voluntarios
Área donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en Totonicapán. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Luego de varios días de labores de búsqueda, este viernes 23 octubre fue localizado en el municipio de San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán, el cuerpo sin vida de una persona que había sido reportada como desaparecida. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Los Bomberos Voluntarios informaron que los elementos de la 121ª Compañía encontraron en horas de la mañana el cuerpo de un hombre de quien se desconocía el paradero desde el pasado 14 de octubre.

El rastreo permitió hacer el hallazgo en el paraje Paxquequenil, del cantán Coshniquel, en un área por donde pasa un río.

"En las labores de búsqueda participaron de manera coordinada los Bomberos Voluntarios, con Patrulla de Rescate y el equipo de ‘Hombres Rana’. Además de elementos de los Bomberos Municipales Departamentales", explicó un portavoz de los socorristas.

Agregó que luego de las jornadas de rastreo que se han desarrollado, el personal operativo logró hoy localizar el cuerpo y realizar las maniobras necesarias para trasladarlo hasta la superficie.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni la posible causa de muerte.

Las instituciones notificaron al Ministerio Público para llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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