Rescatan a persona atrapada en vehículo tras fuerte colisión en zona 15

Los cuerpos de socorro realizaron labores durante la madrugada de este viernes, 23 de octubre, en el bulevar Rafael Landívar y 5.ª calle, zona 15 de la Ciudad de Guatemala, donde se registró un aparatoso accidente de tránsito.
Preliminarmente se conoció que en el área ocurrió una múltiple colisión que involucró, entre otros vehículos, a un carro y una motocicleta.
Según detallaron los Bomberos Municipales, a su línea de emergencia ingresaron llamadas que alertaban sobre un hecho vial, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia al sector.
"Elementos del casco rojo brindaron atención prehospitalaria a los afectados y realizaron el traslado a distintos centros asistenciales", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que una persona quedó atrapada en uno de los vehículos, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico especial conocido como "quijada de la vida" para poder realizar su extracción.
Luego de aproximadamente 25 minutos de labores continuas, el paciente fue liberado y recibió la asistencia necesaria para poder ser trasladado posteriormente a un hospital.