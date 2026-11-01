Desfiles de fieros 2026 continúan recorriendo Villa Nueva

Con música a todo volumen y el ánimo de mantener vivas las tradiciones locales, varios vecinos de Villa Nueva y del Sector de Barcena continúan desarrollando la actividad del Desfile de Fieros 2026 en el citado municipio. La Policía Municipal de Villa Nueva (PMT) informó que varios de los bailarines continúan con los recorridos, por lo que hicieron un llamado a la precaución para los conductores.
Desde el pasado sábado se inició la actividad en el casco urbano de Villa Nueva y con ese propósito, la PMT de Villa Nueva anunció el cierre de la Calle Real o 3ª. calle del municipio. Dicha arteria es utilizada por los grupos de baile que hacen los recorridos tradicionales.
A eso del mediodía, el Desfile de Fieros 2026 pasó por el ingreso a la colonia El Túnel, por lo que fue necesario hacer un cierre temporal. En ese lugar, las autoridades del tránsito del municipio pidieron el apoyo de los automovilistas para respetar las instrucciones de la PMT.
Durante la tarde, otro grupo que participa en el Desfile de Fieros 2026 se incorporó a la Ruta Departamental 16, desde el área de Barcena. Al paso de los bailarines, una multitud salió para observarlos, tomarles video y fotografías.
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Actividad del Desfile de Fieros cierra por la noche
La Municipalidad de Villa Nueva informó que el Desfile de Fieros 2026 inició sus actividades a las 10:00 horas del pasado sábado y concluirá con la fiesta este domingo a las 22:00 horas.
Dentro de los grupos de bailarines destacó un grupo que decidió vestirse de bufones, quienes danzaron varios tipos de música como merengue y salsa, entre otros.
Otro grupo de bailarines recorrió las calles con disfraces de brujas, acompañadas de escobas. Asimismo, otros grupos se disfrazaron de caza fantasmas, calabazas y borrachos, entre otros.