 Recomendaciones Sanitarias para Visitar Cementerios
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Hacen recomendaciones sanitarias para visitar cementerios

Autoridades dieron una lista de consejos sanitarios para los guatemaltecos que visiten cementerios en el Día de los Santos.

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Las autoridades pidieron tomar en cuenta estas sugerencias al visitar cementerios. / FOTO: ArchivoEU.
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El Ministerio de Salud y Asistencia Social dio una serie de recomendaciones sanitarias para los guatemaltecos que visiten cementerios durante este domingo, 1 de noviembre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de Todos los Santos.

Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que los cementerios del país estarán abiertos al público de 7:00 a 17:00 horas de este domingo, 1 de noviembre de 2026.

En primer lugar, las autoridades pidieron aplicarse repelente de insectos en las partes del cuerpo que queden expuestas al sol durante la visita. Asimismo, pidieron usar ropa adecuada, como camisas de manga larga, para prevenir picaduras de cualquier tipo de zancudos.

Para evitar la proliferación de zancudos, las autoridades de salud pidieron a los guatemaltecos sustituir el agua de los floreros en los cementerios por arena húmeda, para evitar los criaderos de zancudos. Pidieron repetir esta práctica en las jardineras de los nichos en las galerías públicas.

Asimismo, solicitaron que los visitantes depositen la basura en los recipientes destinados para ese propósito, especialmente en los cementerios nacionales, para evitar la contaminación.

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Dan lista de prohibiciones en los cementerios del país

Las autoridades también dieron una lista de prohibiciones en los campos santos del país para la jornada de estes domingo, 1 de noviembre de 2026, entre las que se destaca la restricción de consumir bebidas alcohólicas en los cementerios.

Asimismo, prohibieron el consumo de drogas dentro de los recintos y el ingreso de armas en estos lugares. De conformidad al Acuerdo Ministerial 184-2015, se prohíbe cualquier tipo de ventas dentro del Cementerio Nacional.

En el Cementerio Las Tapias, las autoridades recordaron que el campo santo está en una etapa de remozamiento por lo que se realizan trabajos de mejora y rehabilitación de varias zonas. Por esa razón, aseguraron que se instaló la señalización correspondiente, para evitar accidentes de los visitantes.

Aseguraron que las labores tienen el propósito de modernizar el cementerio Las Tapias, así como prevenir incidentes con la identificación de áreas de riesgo y circulación con cinta amarilla en varias zonas, para llamar a la precaución.

En el Cementerio La Villa de Guadalupe se implementaron las mismas acciones durante este Día de Todos los Santos.

Las familias acuden a arreglar los nichos. | Foto Omar Solís

Las familias acuden a arreglar los nichos. / Foto Omar Solís

Verónica Rosales acude a visitar a su hijo. | Foto Omar Solís

Verónica Rosales acude a visitar a su hijo. / Foto Omar Solís

Trabajadores en el cementerio | Foto Omar Solís

Trabajadores en el cementerio / Foto Omar Solís

Miles de personas acudirán al Cementerio este 1 de noviembre. | Foto Omar Solís

Miles de personas acudirán al Cementerio este 1 de noviembre. / Foto Omar Solís

Familiares recueran a sus seres queridos. | Foto Omar Solís

Familiares recueran a sus seres queridos. / Foto Omar Solís

Familias visitan el cementerio | Foto Omar Solís

Familias visitan el cementerio / Foto Omar Solís

Cementerio General | Foto Omar Solís

Cementerio General / Foto Omar Solís

Cementerio General | Foto Omar Solís

Cementerio General / Foto Omar Solís

Mercado de flores. | Foto Omar Solís

Mercado de flores. / Foto Omar Solís

Las flores oscilan entre Q15 y Q40. | Foto Omar Solís

Las flores oscilan entre Q15 y Q40. / Foto Omar Solís

Mercado de Flores. | Foto Omar Solís

Mercado de Flores. / Foto Omar Solís

Así se encuentran los alrededores del Cementerio. | Foto Omar Solís

Así se encuentran los alrededores del Cementerio. / Foto Omar Solís

También hay venta de dulces típicos. | Foto Omar Solís

También hay venta de dulces típicos. / Foto Omar Solís

Ventas de flores. | Foto Omar Solís

Ventas de flores. / Foto Omar Solís

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