Cierran el Periférico por última etapa Vuelta Ciclística

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, confirmó que este domingo, 1 de noviembre de 2026, que se llevará a cabo un cierre en el Anillo Periférico por el desarrollo de la décima etapa de la 65 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026.
El comunicador especificó que el cierre se implementará en el tramo que va de la colona Bethania hacia el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que recomendó hacer uso de rutas alternas o de los carriles auxiliares del Anillo Periférico.
Dentro de las rutas alternas al Anillo Periférico, Montejo indicó que estarán disponibles las siguientes vías:
- Puente El Naranjo,
- Puente La Bethania,
- La 13 Calle de los Campos del Cejusa,
- Calzada San Juan,
- Calzada Roosevelt,
- Sector de Majadas
- Calzada Raúl Aguilar Batres.
Montejo hizo un llamado a la precaución al momento de transitar en la vía pública y en las rutas alternas al Anillo Periférico. "Por favor cuide su vida y cuide la vida de los demás", destacó el comunicador.
En este tema consulte: El ciclista del NU Colombia tiene una ventaja de 57 segundos sobre su compatriota y compañero de equipo, Cristian Rico, por lo que es el virtual campeón.
Ciclistas harán un recorrido de 115 kilómetros en el Periférico
Para esta décima etapa de la 65 Vuelta a Guatemala, los ciclistas harán un recorrido de 115 kilómetros sobre el Anillo Periférico, lo que significa que darán cinco vueltas al circuito. Para esta edición se espera que se defina al campeón de esta edición del máximo evento deportivo del año.
Cabe destacar que entre los deportistas destacados resalta Wilson Chonay, como el mejor ciclista guatemalteco de la 65 edición de la Vuelta a Guatemala.
Apertura del Anillo Periférico podría ser después del mediodía
Cabe destacar que las autoridades del tránsito irán abriendo el paso vehicular en el Anillo Periférico conforme los ciclistas vayan culminando la última vuelta del circuito. En 2025, la apertura de esta vía se fue ejecutando a eso de las 13:00 a las 14:00 horas.
Dentro del recorrido, los deportistas este año no ingresarán hasta la colonia Bethania, ni ingresarán al redondel del Anillo Periférico, para evitar inconvenientes.