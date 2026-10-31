Jhonatan Chaves espera celebrar en Villa Linda

La 65 Vuelta Ciclística Internacional de Guatemala llega a su fin este 1 de noviembre, Día de todos los Santos, con su tradicional circuito en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala, que tendrá como punto de meta Villa Linda, donde el colombiano del NU Colombia, Jhonatan Chaves busca cerrar con broche de oro y coronarse como el gran monarca del evento del año en nuestro país.
La novena etapa, la cual se corrió entre Sololá y Ciudad Vieja (Sacatepéquez), fue ganada por el mexicano José Muñiz y dio el título de montaña a Logan Unger de Estados Unidos. La clasificación general individual, la más importante de este evento, no sufrió mayores cambios y Chaves sigue en pie como favorito para ganarse el título de la Vuelta 2026.
Circuito en el Anillo Periférico
La altimetría para la décima y última etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 presenta en su altimetría proporcionada por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) un recorrido total de 117.6 kilómetros, que comprenden un recorrido entre Villa Linda y un circuito en el Anillo Periférico de ocho vueltas.
Para la última etapa, la misma comenzará a las 10:00 horas, y se espera finalice entre las 12:30 y 12:45 horas. Se disputarán tres metas volantes, las cuales estarán al cierre de la segunda (kilómetro 29.4 de recorrido), cuarta (kilómetro 58.8) y sexta (kilómetro 88.2) vuelta del circuito en el Periférico.
La meta estará en la pasarela que está en Villa Linda, a inmediaciones del Intecap.
Jhonatan Chaves por su primera Vuelta a Guatemala
En el año 2017 el campeón de la Vuelta a Guatemala fue el nacional Manuel Rodas, y fue el inicio de una seguidilla de títulos para el país.
Del 2017 al 2023 el "País de la Eterna Primavera" tuvo seis campeones: Manuel Rodas (2017 y 2019), Alfredo Ajpacajá (2018), Mardoqueo Vásquez (2020 y 2022) y Gerson Toc (2023).
Pero la Vuelta a Guatemala cambió de colores y del 2024 fue amarilla, azul y roja de Colombia. Robinson López la ganó en el 2024 y Óscar Garzón en el 2025. Todo pinta que para este 2026, el campeón sea Jhonatan Chaves, que por primera ve se subirá a un podio de la clasificación general individual de la Vuelta a Guatemala.
El guatemalteco Wilson Chonay es tercero de la clasificación general, pero a una diferencia de tiempo del líder de 1:40 minutos, por lo que es un sueño imaginar que el domingo resulte campeón.