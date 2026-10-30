Resultados octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

La Vuelta a Guatemala 2026 vivió este viernes 30 de octubre una de sus jornadas más exigentes con la disputa de la octava etapa, una cronoescalada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal. El colombiano Yesid Pira, del equipo Hino One, fue el más rápido en completar el recorrido y se quedó con la victoria de la jornada, luego de registrar el menor tiempo entre todos los participantes.
A diferencia de una etapa convencional, en la que los ciclistas recorren el trayecto en grupo y pueden apoyarse en estrategias de equipo, una cronoescalada es una prueba individual contra el reloj que se desarrolla en un recorrido predominantemente ascendente. En esta modalidad, los corredores parten de manera escalonada, con un intervalo de un minuto entre cada participante, sin poder aprovechar el ritmo de otros competidores. El ganador se determina por el tiempo que cada ciclista tarda en completar el trayecto, por lo que se impone quien registra la mejor marca, independientemente del orden en el que haya tomado la salida.
Hay nuevo líder de la Vuelta a Guatemala 2026
La jornada también provocó movimientos importantes en la clasificación general. El colombiano Jhonatan Chaves, del equipo Nu Colombia, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Guatemala 2026 y desplazó a su compañero Cristian Rico al segundo puesto de la clasificación. Con este cambio, la disputa por el maillot amarillo entra en su tramo decisivo, cuando solamente restan dos etapas para conocer al campeón de la edición.
La penúltima jornada, que se disputará este sábado 31 de octubre, será una oportunidad determinante para que los aspirantes al título intenten marcar diferencias antes del tradicional cierre en el Anillo Periférico.
La novena etapa tendrá un recorrido de 131 kilómetros, con salida en Sololá y llegada en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Además de ser una jornada clave para la clasificación general, tendrá especial importancia en la lucha por el título de montaña. El trazado contará con tres metas volantes, ubicadas en la entrada a San José Chacayá (kilómetro 26.3), el restaurante Chichoy I (88.6) y la pasarela El Tejar (115.8). Asimismo, habrá cuatro premios de montaña: restaurante Pau, de tercera categoría (kilómetro 17.2); pasarela Mojón 136, de cuarta categoría (30.8); pasarela Los Encuentros, de cuarta categoría (39.3), y restaurante Chichoy, de segunda categoría (76.7).
Con este exigente perfil, la etapa podría ser decisiva tanto para definir al rey de la montaña como para establecer quién llegará con mayores posibilidades de conquistar la Vuelta a Guatemala 2026.