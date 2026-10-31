José Muñiz gana la novena etapa de Vuelta a Guatemala 2026

Un total de 76 ciclistas tomaron partida en la penúltima etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026, que hoy partió con una salida neutralizada de nueve kilómetros desde el frente de la municipalidad de Sololá. Dos atractivos marcaban el día: saber quién se coronaría campeón de los premios de montaña y si Jhonatan Chaves lograba retener el liderato de la competición y quedarse con el título de la Vuelta de forma anticipada.
Los primeros 39.1 kilómetros fueron exigentes y llenos de emoción y dramatismo ya que en esa distancia ya se habían disputado tres premios de montaña y una de las tres metas volantes, dejando para el resto de competencia la disputa de dos metas volantes y el último premio de montaña.
La volante la ganó el mexicano José Muñiz. Los primeros tres premios de montaña se repartieron así: Mardoqueo Vásquez en Restaurante Pau y Esdras Morales en pasarela mojón 136 y la pasarela Los Encuentros.
Logan Unger campeón de la montaña
Con el último premio de montaña disponible de la Vuelta a Guatemala, ubicado en el restaurante Chichoy mojón 100 (2da. Categoría), kilómetro 76.7, las emociones crecieron ya que el estadounidense Logan Unger tenía 34 puntos y el guatemalteco Gerson Toc 30 puntos. El último premio intermedio daría 5 puntos al primer lugar.
Al final, el ganador del último premio de montaña fue para el guatemalteco Esdras Morales, y con ello, la clasificación general no se modificó y el ciclista del Momen Racing-Aquaroni-Qui terminó ganando el primer suéter de la competencia y se coronó campeón de la montaña.
Ninguno de los dos protagonistas en la clasificación general de la montaña punteó este sábado. La lucha la traían en el pelotón, sin perderse de vista.
Ganador de etapa, líder y una competencia neutralizada
En el descenso de Chupol hacia Tecpán Guatemala un grupo de ocho ciclistas tomó la punta de la carrera, y más adelante, se les pegó muy de cerca Julio Ispaché (GUA) y Melvon Borror (GUA). Pero el pelotón perseguidor los tenía a tiro ya que no lograban superar los 30 segundos de fuga.
Cuando en Chupol I se disputó la segunda meta volante, el ganador resultó el mexicano José Muñiz, pero ahí, el pelotón dio alcance y nuevamente la competencia volvía a un bloque sólido con varios ciclistas para los últimos 50 kilómetros, con el último premio intermedio, el cual estaba en El Tejar.
La Vuelta sufrió una situación inesperada a su paso por Chimaltenango. La gran cantidad de vehículos, el poco espacio para el transitar de la caravana ciclística, algunos pilotos imprudentes, y la caída de algunos ciclistas, hicieron que la carrera se neutralizara al descenso del puente principal en el poblado de Chimaltenango, y eso ocasionó que la tercera meta volante del día quedara anulada, y con ello la incertidumbre de qué pasaría con el virtual campeón.
Tras varios minutos de espera, el comisario UCI decidió que la competencia continuara y aseguró que los tres ciclistas en fuga: Henry Sam (GUA) del Decorabaños-Bantrab, Donovan Ramírez (CRC) del Team Colono Bikestation kölbi y José Muñiz (MEX) del Canel’s Java tuviesen la venta de 1:09 minutos sobre el pelotón, el cual fue liberado en ese tiempo.
Nomás comenzando el descenso hacia Pastores, Ramírez derrapó y perdió paso con Sam y Muñiz, quienes tuvieron un mano a mano hasta la meta de Ciudad Vieja en Sacatepéquez, mientras su diferencia seguía incrementando sobre el pelotón perseguidor.
En la recta final, cuando restaban unos tres kilómetros, Muñiz atacó a Sam y lo dejó en el camino para enfilarse en solitario a la meta ubicada en Ciudad Vieja, donde levantó los brazos como el gran ganador con 03:12:54 horas. Sam llegó a 13 segundos del ganador. Christofer Jurado que fue tercero llegó a una diferencia de 1:17 minutos.
Jhonatan Chaves, del NU Colombia, sigue de líder general en la clasificación individual con un acumulado de 32:53:30 horas y una ventaja de 57 segundos sobre su colega y compañero de equipo Cristian Rico.
Este domingo 1 de noviembre se cierra la 65 Vuelta a Guatemala con el tradicional recorrido en el circuito del Anillo Periférico.
Los premios intermedios
Primera meta volante: Entrada a San José Chacayá, kilómetro 26.3
1. José Muñiz (MEX)
2. Mardoqueo Vásquez (GUA)
3. Esdras Morales (GUA)
Segunda meta volante: Restaurante Chichoy I, kilómetro 88.6
1. José Muñiz (MEX)
2. Alex Julajuj (GUA)
3. Owen Wright (USA)
Tercera meta volante: Pasarela El Tejar, kilómetro 115.8
*Anulada por la neutralización de la carrera en el paso por el casco urbano de Chimaltenango.
Primer premio de montaña: Restaurante Pau (3ra. Categoría), kilómetro 17.2
1. Mardoqueo Vásquez (GUA)
2. Yesid Pira (COL)
Segundo premio de montaña: Pasarela mojón 136 (4ta. Categoría), kilómetro 30.8
1. Esdras Morales (GUA)
Tercer premio de montaña: Pasarela Los Encuentros (4ta. Categoría), kilómetro 39.3
1. Esdras Morales (GUA)
Restaurante Chichoy mojón 100 (2da. Categoría), kilómetro 76.7
1. Esdras Morales (GUA)
2. Sergio Arias (CRC)
3. Miguel Díaz (MEX)
4. Eduardo Moyata (BOL)