 Juliana Gallego sigue la tradición familiar de modelaje
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Juliana Gallego sigue la tradición familiar de modelaje en la Vuelta a Guatemala

Juliana Gallego lleva el legado familiar del modelaje a la 65 edición de la Vuelta a Guatemala.

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Juliana Gallego, una de las modelos de la Vuelta a Guatemala 2026 - Alex Meoño
Juliana Gallego, una de las modelos de la Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Alex Meoño
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Juliana Gallego es una modelo colombiana que ha cobrado visibilidad en la cobertura de la Vuelta a Guatemala, el principal evento ciclístico del país. En entrevista con Emisoras Unidas, se la observa en las calles de Solá previo al inicio del recorrido, vistiendo un atuendo rojo, blanco y negro con branding de uno de los patrocinadores del evento, mientras interactúa con el público y comparte su experiencia en el evento.

En sus redes sociales, Juliana Gallego se describe como modelo, maquilladora profesional y creadora de contenido, trabaja contenido de belleza, estilo de vida y branding personal, asimismo tiene su propio emprendimiento llamado "juliglamart", relacionado con el maquillaje profesional.

Su vínculo con la Vuelta a Guatemala

Su participación se enmarca en la tradición de modelos que acompañan la Vuelta, aportando dinamismo visual y cercanía con los aficionados. Gallego aparece hablando ante la cámara sobre su rol, sonriendo y posando de forma natural en un entorno urbano con barreras del evento y público de fondo. Esta exposición refuerza la idea de que el modelaje, en su caso, no es solo una carrera individual, sino una continuidad familiar que se proyecta en eventos deportivos de gran convocatoria nacional. Ella se expresa con entusiasmo su vinculación con el certamen y el orgullo de formar parte de esta tradición familiar en el modelaje.

En el contexto de la Vuelta a Guatemala, figuras como Juliana Gallego contribuyen a humanizar el evento y conectar el deporte con el público. Actualmente reside en Medellín, Colombia, y en esta Vuelta a Guatemala 2026 ha sido una de las encargadas de darle color y emoción al evento tanto en la previa del recorrido como en la ceremonia de premiación.

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Juliana Gallego, una de las modelos de la Vuelta a Guatemala 2026 - Alex Meoño

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