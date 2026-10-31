 Neutralizan la penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala
Deportes

Neutralizan la penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala por caos vial

La penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala fue neutralizada por el caos vial en Chimaltenango y la caída de varios ciclistas, la misma se reanudó minutos después.

Compartir:
Neutralizan la penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala por caos vial - Omar Solís
Neutralizan la penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala por caos vial / FOTO: Omar Solís
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 tuvo que ser neutralizada este sábado 30 de octubre, cuando faltaban 23 kilómetros para llegar a la meta, debido a complicaciones en la circulación vehicular en el departamento de Chimaltenango. El incidente obligó a las autoridades de la competencia a detener momentáneamente el desarrollo de la carrera para garantizar la seguridad de los ciclistas.

Según la información compartida desde la ruta, un fuerte congestionamiento vehicular dificultó el paso del pelotón por Chimaltenango, por lo que el comisario de la competencia tomó la decisión de neutralizar la etapa durante algunos minutos, mientras se realizaban las gestiones para liberar el tránsito en el sector. A esta situación también se sumó la caída de varios corredores, quienes necesitaron asistencia médica.

Novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

Cabe destacar que, para esta edición de la Vuelta a Guatemala, la organización decidió modificar el recorrido y evitar el paso por el Libramiento de Chimaltenango, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores. Además, debido a los inconvenientes registrados durante el trayecto, las autoridades de la carrera confirmaron la cancelación de la última meta volante prevista para la jornada.

La etapa de este sábado contemplaba un recorrido de 139 kilómetros, con salida en Sololá y llegada en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Sin embargo, los contratiempos registrados a pocos kilómetros del final alteraron el desarrollo de una de las últimas jornadas de la competencia, que se encamina hacia su desenlace con la disputa de la etapa final.

Foto embed
Neutralizan la penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala por caos vial - Omar Solís

En Portada

Anuncian nuevos desvíos por la construcción del AeroMetrot
Nacionales

Anuncian nuevos desvíos por la construcción del AeroMetro

08:58 AM, Oct 31
Allanamientos permiten capturan de mujer acusada de parricidiot
Nacionales

Allanamientos permiten capturan de mujer acusada de parricidio

12:02 PM, Oct 31
CONRED recomienda retomar el cierre preventivo del Puente Pinulat
Nacionales

CONRED recomienda retomar el cierre preventivo del Puente Pinula

07:57 AM, Oct 31
Tiroteos en tiendas de disfraces de Estados Unidos dejan dos muertos y seis heridost
Internacionales

Tiroteos en tiendas de disfraces de Estados Unidos dejan dos muertos y seis heridos

10:19 AM, Oct 31
Se agotan las entradas para el Guatemala vs. Canadát
Deportes

Se agotan las entradas para el Guatemala vs. Canadá

11:13 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridJusticiaEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar