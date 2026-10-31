Neutralizan la penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala

La penúltima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 tuvo que ser neutralizada este sábado 30 de octubre, cuando faltaban 23 kilómetros para llegar a la meta, debido a complicaciones en la circulación vehicular en el departamento de Chimaltenango. El incidente obligó a las autoridades de la competencia a detener momentáneamente el desarrollo de la carrera para garantizar la seguridad de los ciclistas.
Según la información compartida desde la ruta, un fuerte congestionamiento vehicular dificultó el paso del pelotón por Chimaltenango, por lo que el comisario de la competencia tomó la decisión de neutralizar la etapa durante algunos minutos, mientras se realizaban las gestiones para liberar el tránsito en el sector. A esta situación también se sumó la caída de varios corredores, quienes necesitaron asistencia médica.
Novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
Cabe destacar que, para esta edición de la Vuelta a Guatemala, la organización decidió modificar el recorrido y evitar el paso por el Libramiento de Chimaltenango, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores. Además, debido a los inconvenientes registrados durante el trayecto, las autoridades de la carrera confirmaron la cancelación de la última meta volante prevista para la jornada.
La etapa de este sábado contemplaba un recorrido de 139 kilómetros, con salida en Sololá y llegada en Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Sin embargo, los contratiempos registrados a pocos kilómetros del final alteraron el desarrollo de una de las últimas jornadas de la competencia, que se encamina hacia su desenlace con la disputa de la etapa final.