Fallece el padre Víctor Rubén Rossil Sánchez en Jalapa

El padre Víctor Rubén Rossil Sánchez falleció en un sanatorio privado de Jalapa, luego de sufrir dos paros cardíacos, uno de ellos cuando se encontraba en el interior del Cementerio General de la cabecera departamental.
De acuerdo con la información de medios locales, el religioso fue localizado inconsciente dentro del camposanto, por lo que cuerpos de socorro acudieron al lugar para brindarle atención. Debido a su estado, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica.
Sin embargo, horas después, mientras permanecía en un sanatorio privado de Jalapa, sufrió un segundo paro cardíaco que finalmente le provocó la muerte.
Hermandad se pronuncia
La noticia ha causado pesar entre quienes conocieron al sacerdote y compartieron con él durante su labor religiosa. El padre Víctor Rubén era recordado especialmente por su servicio en el Oratorio de Jesús de la Buena Esperanza, en Sansayo, donde dejó una huella de cercanía y acompañamiento espiritual entre los fieles.
Aunque se encontraba retirado de sus funciones habituales, continuaba brindando orientación y apoyo espiritual a las personas que lo buscaban, manteniendo su compromiso de servicio religioso.
Por medio de un mensaje de condolencia, la Hermandad Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Jalapa, lamentó su fallecimiento y destacó su vocación sacerdotal y su servicio a Dios.
La hermandad expresó que los recuerdos y enseñanzas que dejó el padre Víctor Rubén permanecerán en los corazones de todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de compartir con él durante su vida.