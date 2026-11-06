Motociclista atropella a hombre en muletas en El Progreso

Una cámara de seguridad captó el momento en que un motorista atropelló a un adulto mayor con discapacidad en una de sus extremidades inferiores y, lejos de detenerse para auxiliarlo, escapó a toda velocidad. El hecho ocurrió en la avenida Ismael Arriaza, en Sanarate, El Progreso.
En las imágenes se observa cuando el hombre, quien utiliza muletas debido a que tiene una de sus piernas amputadas, comienza a cruzar la calle. Cuando ya se encontraba a mitad de la vía, aparece un motociclista que lo embiste violentamente y lo deja tendido sobre el pavimento.
Pese a la gravedad del impacto, el conductor no se detiene y continúa su marcha, abandonando a la víctima. Ante lo ocurrido, varios vecinos que presenciaron el accidente se acercaron rápidamente para auxiliar al adulto mayor, quien quedó malherido.
Familiares de la víctima se pronuncian
El caso ha provocado indignación entre los residentes, especialmente porque, según sus familiares, el afectado también padece diabetes y necesita atención médica urgente.
De acuerdo con la versión de vecinos, el motorista no circulaba a una velocidad tan elevada, por lo que consideran que pudo haber frenado para evitar el atropello. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de analizar las imágenes y establecer las circunstancias del accidente.
Tras el incidente, varios testigos siguieron al conductor, quien presuntamente se dirigió hacia un sector cercano para esconderse. Aunque no lograron detenerlo, consiguieron fotografiar claramente la placa de la motocicleta, dato que podría facilitar su identificación.
Los familiares del adulto mayor hicieron un llamado público al responsable para que se presente voluntariamente y asuma los gastos médicos y la atención que necesita la víctima.
Por su parte, vecinos denunciaron que en esa avenida existen boyas reductoras de velocidad, pero muchos conductores las esquivan y continúan transitando a velocidades que consideran peligrosas. Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades para localizar al motociclista y evitar que el caso quede impune.