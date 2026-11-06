Vecinos golpean a ladrones y los fuerzan a confesar delitos

Un video que circula en redes sociales ha causado polémica en Ecuador, luego de que dos presuntos ladrones aparecieran con el rostro visiblemente golpeado mientras confesaban su supuesta participación en varios robos y asaltos cometidos en distintos sectores de Cuenca.
De acuerdo con medios locales, los sospechosos habrían sido capturados por un grupo de vecinos que, cansados de la delincuencia y de los constantes hechos de violencia, decidió tomar la justicia por sus propias manos. Antes de grabar la confesión, los jóvenes habrían recibido una brutal golpiza.
En la grabación, ambos aparecen sosteniendo pancartas con fotografías de distintos hechos delictivos en los que supuestamente participaron. Además, señalan que habrían cometido los atracos en complicidad con un presunto líder criminal identificado como Robinson Salas y otras personas mencionadas como Anthony García, Abraham García y José Gregorio.
"Habitantes de la ciudad de Cuenca, se informa que estos ciudadanos son los responsables de todos los robos que han estado acá en Cuenca, tengan cuidado", se lee en uno de los mensajes mostrados durante el video.
Mientras los hombres realizan las declaraciones, también se escuchan voces de personas que permanecen fuera de cámara y les indican qué deben decir, lo que ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que fue realizada la grabación.
Policía investiga origen del video
Ante la difusión de las imágenes, la Policía Nacional de Ecuador inició una investigación para determinar el origen del video, establecer dónde fue grabado e identificar tanto a los responsables de las agresiones como a quienes participaron en su producción y difusión.
El teniente coronel Pablo Inga explicó que la Dirección General de Inteligencia y la Policía Judicial activaron los protocolos correspondientes, en coordinación con la Fiscalía, para realizar pericias técnicas y rastrear a los involucrados.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso ni han confirmado las acusaciones que aparecen en la grabación.