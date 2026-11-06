 Tráiler derriba árbol en avenida Reforma
Nacionales

Tráiler derriba árbol en avenida Reforma

La PMT coordina el retiro de los restos del árbol para liberar el paso lo antes posible.

Compartir:
Las labores en el área donde fue derribado el árbol continúan en desarrollo., PMT capitalina/Montejo
Las labores en el área donde fue derribado el árbol continúan en desarrollo. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La circulación vehicular presenta complicaciones este viernes, 6 de noviembre, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido poco después del mediodía en la avenida Reforma, entre 15ª y 16ª calle, zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Según la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, un tráiler derribó un árbol y este permanece ocupando parcialmente este importante tramo.

Los agentes de la institución coordinan el apoyo para retirar los restos del árbol y agilizar el tránsito para restablecer la movilidad lo antes posible.

El conductor permanece en el lugar y se seguirán los protocolos correspondientes para verificar cómo se dieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La PMT recomendó circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes, mientras están en desarrollo las diligencias en el área.

Otros incidentes viales

En las últimas horas, las autoridades de tránsito han reportado incidentes viales en diferentes puntos. Uno de estos ocurrió en el área de la calzada La Paz, específicamente en la subida del Gancho, donde se quedó detenido un tráiler que presentó fallas en el sistema de transmisión. La presencia de este vehículo afecta la circulación.

La PMT ya se encuentra en el lugar y coordina las acciones necesarias para retirar el transporte pesado y liberar la vía. Mientras tanto, se recomendó a los usuarios tomar rutas alternas para evitar mayores inconvenientes.

En ese mismo sector también permanece un bus extraurbano que presenta problemas mecánicos, por lo que se gestiona su retiro.

Mientras tanto, en el viaducto de la 12ª calle, bajo la calzada Aguilar Batres, hacia la zona 11, ocurrió una colisión entre un vehículo particular y un camión mezclador para concreto.

"Se reportan únicamente daños materiales. Los vehículos involucrados ya fueron retirados del lugar, dejando libre la vía", explicó Amílcar Montejo, vocero de la PMT.

También se registró el derrape de una motocicleta en el puente Atanasio Tzul y 41ª calle de la zona 8 capitalina. El conductor resultó herido, por lo que fue atendido por los bomberos.

En Portada

Edgar Ortiz advierte que fallo de la CC podría dificultar futuras iniciativas ciudadanas de reforma constitucionalt
Nacionales

Edgar Ortiz advierte que fallo de la CC podría dificultar futuras iniciativas ciudadanas de reforma constitucional

11:22 AM, Nov 06
Transportistas solicitan a Arévalo abordar medidas sobre combustibles para 2027t
Nacionales

Transportistas solicitan a Arévalo abordar medidas sobre combustibles para 2027

10:11 AM, Nov 06
Allen Yanes sobre Canadá: Es un reto y hay que afrontarlo como vienet
Deportes

Allen Yanes sobre Canadá: "Es un reto y hay que afrontarlo como viene"

11:28 AM, Nov 06
Organizaciones denuncian prolongación arbitraria de prisión preventiva del exfiscal Campot
Nacionales

Organizaciones denuncian "prolongación arbitraria" de prisión preventiva del exfiscal Campo

09:33 AM, Nov 06
Arrestan a Thomas, el padre de Meghan Markle, por caso de pornografía infantilt
Farándula

Arrestan a Thomas, el padre de Meghan Markle, por caso de pornografía infantil

10:59 AM, Nov 06

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaReal MadridEstados UnidosPNC65Vuelta#LaLigaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar