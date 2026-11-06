Tráiler derriba árbol en avenida Reforma

La circulación vehicular presenta complicaciones este viernes, 6 de noviembre, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido poco después del mediodía en la avenida Reforma, entre 15ª y 16ª calle, zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Según la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, un tráiler derribó un árbol y este permanece ocupando parcialmente este importante tramo.
Los agentes de la institución coordinan el apoyo para retirar los restos del árbol y agilizar el tránsito para restablecer la movilidad lo antes posible.
El conductor permanece en el lugar y se seguirán los protocolos correspondientes para verificar cómo se dieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.
La PMT recomendó circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes, mientras están en desarrollo las diligencias en el área.
Otros incidentes viales
En las últimas horas, las autoridades de tránsito han reportado incidentes viales en diferentes puntos. Uno de estos ocurrió en el área de la calzada La Paz, específicamente en la subida del Gancho, donde se quedó detenido un tráiler que presentó fallas en el sistema de transmisión. La presencia de este vehículo afecta la circulación.
La PMT ya se encuentra en el lugar y coordina las acciones necesarias para retirar el transporte pesado y liberar la vía. Mientras tanto, se recomendó a los usuarios tomar rutas alternas para evitar mayores inconvenientes.
En ese mismo sector también permanece un bus extraurbano que presenta problemas mecánicos, por lo que se gestiona su retiro.
Mientras tanto, en el viaducto de la 12ª calle, bajo la calzada Aguilar Batres, hacia la zona 11, ocurrió una colisión entre un vehículo particular y un camión mezclador para concreto.
"Se reportan únicamente daños materiales. Los vehículos involucrados ya fueron retirados del lugar, dejando libre la vía", explicó Amílcar Montejo, vocero de la PMT.
También se registró el derrape de una motocicleta en el puente Atanasio Tzul y 41ª calle de la zona 8 capitalina. El conductor resultó herido, por lo que fue atendido por los bomberos.