Marvin Rivas podría asumir curul de Julio Portillo

Luego de confirmarse la muerte del diputado Julio César Portillo Paz, quien asuma su curul podría ser Marvin Esaú Rivas Castañeda. Fuentes del Congreso indicaron que esto sería parte del procedimiento para ocupar el espacio que quedó vacante en el Organismo Legislativo.
Los registros indican que Rivas figuró como candidato a diputado distrital número dos por el partido Cabal en las elecciones generales de 2023, detrás de Portillo, quien encabezó la nómina de esa agrupación política.
La sustitución se fundamenta en el Artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece que, ante la falta definitiva de un diputado el cargo se declara vacante y debe llamarse al postulante que aparezca a continuación del último cargo adjudicado en la representativa nomina distrital o listado nacional.
Además, el Articulo 204 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos regula el procedimiento para cubrir las vacantes de diputados y establece que cuando corresponde la curul debe adjudicarse a quien figure a continuación dentro de la misma planilla y en esta ocasión es Rivas Castañeda quien ocupa la casilla por detrás de Portillo Paz.
Con información de la periodista Dayana Rashón de Emisoras Unidas 89.7 FM.
Congreso debe modificar su Agenda tras deceso de Portillo
El Legislativo deberá incluir este punto en agenda, para la plenaria programada para el próximo martes con el objetivo de asignar a algún congresista la curul que dejó vacante el diputado Julio César Portillo Paz, que corresponde al diputado distrital de Zacapa por el partido Cabal.
Por el momento no se conoce que Rivas Castañeda se haya pronunciado ante esta posibilidad de asumir al cargo. En sus redes sociales, el posible aspirante únicamente ha dejado ver su relación con el parlamentario fallecido Julio Portillo, mostrando que eran personas cercanas.
Se espera que en la próxima plenaria el presidente del Congreso, Luis Contreras, pueda convocar para realizar el procedimiento y para juramentar a Rivas Castañeda.