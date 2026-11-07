 Siguen investigaciones por muerte de Portillo y 3 policías
Nacionales

Siguen las investigaciones de campo por la muerte del diputado Julio Portillo y tres policías

El ente investigador informó que continúan trabajando en el área donde ocurrió el ataque armado en contra del congresista.

Compartir:
Fiscales del MP trabajan en el área donde ocurrió el ataque armado de Río Hondo, Zacapa., Ministerio Público.
Fiscales del MP trabajan en el área donde ocurrió el ataque armado de Río Hondo, Zacapa. / FOTO: Ministerio Público.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) informó este sábado, 7 de noviembre de 2026, que continúa procesando el escenario del crimen, en el área donde ocurrió el ataque armado que cobró la vida del diputado Julio César Portillo Paz y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Nacional Civil Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana.

La fiscalía informó que, en cumplimiento de sus funciones que generalmente proceden después de la comisión del delito, se encuentra trabajando en el curso de la investigación por el ataque armado. Destacaron que trabajan en el área del hecho criminal donde se ubican los vehículos utilizados al momento del atentado, en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.

El MP mostró imágenes de su persona procesando el área en donde ocurrió el ataque armado en contra del diputado Julio César Portillo Paz y los agentes de la Policía Nacional Civil Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana. La fiscalía destacó que los tres policías "se encontraban en el ejercicio de sus funciones".

"Como parte de las diligencias de investigación y persecución penal, las cuales corresponden al Ministerio Público, se realiza el procesamiento de las escenas y la recolección de indicios balísticos", afirmó el MP.

En este tema consulte: Marvin Esaú Rivas Castañeda podría asumir curul de Julio Portillo

Marvin Esaú Rivas Castañeda podría asumir curul de Julio Portillo

Rivas figuró como candidato a diputado distrital número dos por el partido Cabal en las elecciones generales de 2023.

Lamentan la muerte de Portillo y los tres agentes de la PNC

La fiscalía agregó que "estas actuaciones están orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a quienes hayan intervenido y establecer sus distintas formas de participación, así como a reunir los elementos que permitan fundamentar las acciones penales correspondientes ante los juzgados competentes".

"La población será informada de los avances de la investigación por los canales oficiales, preservando la información cuya divulgación pueda comprometer las diligencias o la seguridad de las personas, manteniendo el compromiso institucional con los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia", agregaron.

"La institución lamenta la pérdida de vidas y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas", finalizaron.

Foto embed
Fiscales del MP trabajan en el área donde ocurrió el ataque armado de Río Hondo, Zacapa. - Ministerio Público.

En Portada

Arévalo repudia el ataque contra el diputado Julio Portillo y tres agentes de la PNCt
Nacionales

Arévalo repudia el ataque contra el diputado Julio Portillo y tres agentes de la PNC

08:42 AM, Nov 07
Identifican a los policías fallecidos en el ataque contra el diputado Julio Portillo t
Nacionales

Identifican a los policías fallecidos en el ataque contra el diputado Julio Portillo

09:07 AM, Nov 07
Se incendia la Plaza del Marimbista en Quetzaltenangot
Nacionales

Se incendia la Plaza del Marimbista en Quetzaltenango

09:52 AM, Nov 07
Infantino ya tiene rivales: dos candidatos buscan arrebatarle la presidencia de la FIFAt
Deportes

Infantino ya tiene rivales: dos candidatos buscan arrebatarle la presidencia de la FIFA

09:49 AM, Nov 07
Muere emblemático cineasta chileno ganador de un premio Oscart
Farándula

Muere emblemático cineasta chileno ganador de un premio Oscar

11:01 AM, Nov 07

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid65Vuelta#LaLigaSeguridadVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar