Siguen investigaciones por muerte de Portillo y 3 policías

El Ministerio Público (MP) informó este sábado, 7 de noviembre de 2026, que continúa procesando el escenario del crimen, en el área donde ocurrió el ataque armado que cobró la vida del diputado Julio César Portillo Paz y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Nacional Civil Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana.
La fiscalía informó que, en cumplimiento de sus funciones que generalmente proceden después de la comisión del delito, se encuentra trabajando en el curso de la investigación por el ataque armado. Destacaron que trabajan en el área del hecho criminal donde se ubican los vehículos utilizados al momento del atentado, en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.
El MP mostró imágenes de su persona procesando el área en donde ocurrió el ataque armado en contra del diputado Julio César Portillo Paz y los agentes de la Policía Nacional Civil Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana. La fiscalía destacó que los tres policías "se encontraban en el ejercicio de sus funciones".
"Como parte de las diligencias de investigación y persecución penal, las cuales corresponden al Ministerio Público, se realiza el procesamiento de las escenas y la recolección de indicios balísticos", afirmó el MP.
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Lamentan la muerte de Portillo y los tres agentes de la PNC
La fiscalía agregó que "estas actuaciones están orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a quienes hayan intervenido y establecer sus distintas formas de participación, así como a reunir los elementos que permitan fundamentar las acciones penales correspondientes ante los juzgados competentes".
"La población será informada de los avances de la investigación por los canales oficiales, preservando la información cuya divulgación pueda comprometer las diligencias o la seguridad de las personas, manteniendo el compromiso institucional con los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia", agregaron.
"La institución lamenta la pérdida de vidas y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas", finalizaron.