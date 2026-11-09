 Recibían órdenes de el “Lobo”
Nacionales

Recibían órdenes de el “Lobo”

Las Fuerzas de Seguridad capturaron a dos pandilleros durante allanamientos en la zonas 17 y 18 de la capital.

Compartir:
Los pandilleros fueron detenidos durante allanamientos en la zonas 17 y zona 18., Foto PNC
Los pandilleros fueron detenidos durante allanamientos en la zonas 17 y zona 18. / FOTO: Foto PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Investigadores de la Sección contra Femicidio de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) junto a fiscales del Ministerio Público (MP) capturaron este lunes 9 de noviembre a dos pandilleros quienes recibían órdenes desde la cárcel de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "Lobo".

Las Fuerzas de Seguridad desarrollaron 19 allanamientos, en distintos inmuebles de las zonas 17 y 18, en seguimiento a la investigación por la muerte violenta de una mujer de 18 años, ocurrida el 20 de mayo pasado, en el asentamiento Candelaria, zona 18.

Las diligencias permitieron la aprehensión de dos miembros de una clica de la terrorista mara 18, quienes tenían órdenes de captura por asesinato y asociación ilícita, se tratan de Abnner "N", de 21 años, alias "Bambucha" e Isaac "N", de 20 años. Además, un adolescente de 17 años fue conducido por los mismos delitos.

Ambos pandilleros de la  la terrorista mara 18, presuntamente recibían órdenes del reo Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "Lobo, informó la Policía Nacional Civil (PNC). 

.Los allanamientos fueron realizadas por investigadores de la DEIC, en coordinación con el Ministerio Público, como parte del seguimiento para esclarecer el crimen de la mujer y establecer la participación de otros miembros de esta estructura criminal terrorista.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como 'Lobo' y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de 'Barrio 18', acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio.

Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta 10.000 dólares semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a 'Renovación I'.

Nacido en el departamento (provincia) de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado "El Limón".

Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1.600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.

El ingreso a prisión del "Lobo" fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en el líder del Barrio 18.

Incremento al gas propano es injustificado advierte el MEM

El Ministerio de Energía y Minas anunció sanciones de confirmarse irregularidades en los precios del gas propano.

En Portada

Elecciones 2027: TSE impulsa plan para prevenir la conflictividad electoralt
Nacionales

Elecciones 2027: TSE impulsa plan para prevenir la conflictividad electoral

05:39 PM, Nov 09
Compra de edificio del MP: William Balz Gallardo es condenado tras aceptar cargost
Nacionales

Compra de edificio del MP: William Balz Gallardo es condenado tras aceptar cargos

05:12 PM, Nov 09
José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agriculturat
Nacionales

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agricultura

02:48 PM, Nov 09
Etienne Vaessen, portero de Surinam, protagoniza una nueva polémicat
Deportes

Etienne Vaessen, portero de Surinam, protagoniza una nueva polémica

03:06 PM, Nov 09
Trump pone en duda legitimidad de las legislativas en EE. UU.t
Internacionales

Trump pone en duda legitimidad de las legislativas en EE. UU.

01:17 PM, Nov 09

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal MadridSeguridad#LaLiga65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar