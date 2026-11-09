Recibían órdenes de el “Lobo”

Investigadores de la Sección contra Femicidio de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) junto a fiscales del Ministerio Público (MP) capturaron este lunes 9 de noviembre a dos pandilleros quienes recibían órdenes desde la cárcel de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "Lobo".
Las Fuerzas de Seguridad desarrollaron 19 allanamientos, en distintos inmuebles de las zonas 17 y 18, en seguimiento a la investigación por la muerte violenta de una mujer de 18 años, ocurrida el 20 de mayo pasado, en el asentamiento Candelaria, zona 18.
Las diligencias permitieron la aprehensión de dos miembros de una clica de la terrorista mara 18, quienes tenían órdenes de captura por asesinato y asociación ilícita, se tratan de Abnner "N", de 21 años, alias "Bambucha" e Isaac "N", de 20 años. Además, un adolescente de 17 años fue conducido por los mismos delitos.
Ambos pandilleros de la la terrorista mara 18, presuntamente recibían órdenes del reo Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "Lobo, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
.Los allanamientos fueron realizadas por investigadores de la DEIC, en coordinación con el Ministerio Público, como parte del seguimiento para esclarecer el crimen de la mujer y establecer la participación de otros miembros de esta estructura criminal terrorista.
Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como 'Lobo' y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de 'Barrio 18', acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio.
Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta 10.000 dólares semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a 'Renovación I'.
Nacido en el departamento (provincia) de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado "El Limón".
Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1.600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.
El ingreso a prisión del "Lobo" fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en el líder del Barrio 18.