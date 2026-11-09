 Accidente en Quetzaltenango: Vehículo choca contra un poste
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Vehículo impacta contra poste en Quetzaltenango

El hecho dejó a una persona herida.

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., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes, 9 de noviembre, en la colonia Vista Bella, zona 11 del departamento de Quetzaltenango. El saldo fue de una persona herida y daños materiales.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo perdió el control del volante y esto generó que colisionara contra un poste del alumbrado público.

Los técnicos en urgencias médicas se presentaron al lugar luego de ser notificados sobre este hecho. Al hacer la verificación correspondiente, determinaron que una persona resultó con varias lesiones como consecuencia del fuerte impacto.

"El paciente presentaba múltiples traumatismos en distintas partes del cuerpo, por lo cual se le brindó atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial", informó un portavoz de la institución.

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Provial atendió 45 hechos de tránsito en una semana

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer que entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se registraron 45 hechos de tránsito en distintas rutas del país, los cuales fueron atendidos a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), en cumplimiento del Plan de Acción Invierno 2026.

La CA-9 Norte fue la ruta con mayor incidencia, con 19 sucesos, seguida por la CA-9 Sur y la CA-2 Occidente, cada una con siete casos. La CA-1 Oriente y Occidente reportaron cinco hechos cada una, mientras que la CA-13 y la CITO 180 tuvieron un caso cada una.

Entre los incidentes reportados durante la semana, se contabilizaron 14 colisiones, 13 salidas de pista y 7 colisiones múltiples. Además, se documentaron 4 vuelcos, 2 derrapes y otros hechos como caída de carga, choque, desprendimiento de neumático, atropello y vehículo incendiado.

En total, 364 personas se vieron involucradas en los accidentes: 181 salieron ilesas, 138 recibieron asistencia, 21 fueron trasladadas y 20 resultaron heridas. De igual forma, se reportaron cuatro fallecidos.

De acuerdo con la cartera, se mantienen acciones permanentes de prevención, monitoreo y atención en las principales carreteras para proteger a quienes transitan por ellas.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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