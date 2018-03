Otamendi: "Los candidatos son Alemania, España y Brasil" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El central habló en una entrevista con Marca, aseguró que atraviesa el mejor momento de su carrera y no esquivó las exigencias: “Jugaremos cada partido como una final”

En la previa al amistoso entre Argentina y España en Madrid, Nicolás Otamendi le concedió a Marca una entrevista en la que repasó una buena cantidad de temas:

¿Está en el mejor momento de su carrera?

En lo personal, estoy teniendo una temporada muy buena, adaptado al equipo, al juego, a la idea que pide Pep, y feliz porque estoy jugando un fútbol que siempre me gustó jugar.

¿Por quién apostaría para ganar el Mundial?

Las selecciones candidatas por el tiempo de trabajo y los jugadores que comparten mucho tiempo juntos son Alemania, España y Brasil. Son potencias mundiales. Nosotros trataremos de llegar lo más lejos posible.

¿Cómo puede explicar la exigencia que puede suponer para la Argentina de Messi ganar el Mundial?

Leo obviamente es lo que le falta, pero no deja de ser el mejor del mundo. En Argentina somos muy exigentes, pero tenemos la suerte de tenerlo a Leo, que atrae mucho. Él siempre está tranquilo, trata de brindarse para el equipo. Es muy competidor, un ganador, en los partidos, en los entrenamientos, quiere ganar. A veces no sale el partido que uno desea pero siempre busca lo mejor para el equipo. Nosotros tratamos de ayudarlo, de estar en lo que necesite, de hacerlo funcionar y aprovecharlo en el equipo.

¿Pero notan esa exigencia de ganar el Mundial?

Por la camada de jugadores que tiene la Argentina es una exigencia y una cuenta pendiente que todos queremos, pero no en el primer partido lo vamos a ganar. Jugaremos cada partido como una final. Y el destino va a decir dónde nos va a ubicar. En Brasil pasó que llegamos a la final y casi nos consagramos, pero no se pudo. Lo que queda marcado son las tres finales que no pudimos obtener, pero si llegamos hasta esa posición es porque el equipo se lo merecía.