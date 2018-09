Revelan que Plaza Sésamo tenía una pareja homosexual - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El secreto de Plaza Sésamo

En una entrevista con Queerty, Mark Saltzman, que trabajó durante 15 años en Los Muppets y escribió guiones y canciones para Plaza Sésamo, habló sobre cómo Beto y Enrique se inspiraron en su propia relación con el editor de cine Arnold Glassman.

Saltzman habla de cómo, antes de unirse a Plaza Sésamo en 1984, ya estaba con su “compañero de vida, el amor de mi vida”, pero no estaba completamente fuera de la época.

Sin embargo “En 1986 teníamos un apartamento juntos. Mi padre lo sabía. No había forma de ocultarlo”, relató Saltman.

El hombre luego continuó diciendo que quería tomar más “rutas gay progresivas” en sus escritos en el programa, pero los poderes que a menudo les impedían abordar cosas sobre identidad y preferencias sexuales.

“Recuerdo haber sido censurado de una manera que me hizo pensar que era una causa perdida. Mi activismo y lo que en el programa Plaza Sésamo estaba haciéndome callar, ciertamente no quieres denunciarlo. Me hubiera gustado haber sido el primer escritor en hacer el episodio de dos mamás”, aseguró.

La relación de guionista y el editor naturalmente condujo a varias preguntas sobre “Bert & Ernie”, conocidos en inglés, y si esos dos personajes podrían haber sido vistos como homosexuales.

Beto y Enrique, así como Tinkie Winkie de los Teletubbies, eran personajes que sabía que todos llamaban “homosexuales”, pero ahora es un hecho confirmado.

