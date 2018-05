¿Qué es más importante, tu mentalidad o tu nivel intelectual? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Para muchas de personas, el nivel intelectual es más importante que la mentalidad. Sin embargo esta creencia podría cambiar a pasos agigantados. Si bien es cierto nuestra “inteligencia o nivel intelectual” tiene un valor fundamental, no es suficiente para ser una persona exitosa y alcanzar lo que queremos.

Carol Dweck, psicóloga y profesora de la Universidad de Stanford, asegura que más que el intelecto y prepararnos académicamente, lo más importante es nuestra actitud. Y además confirma con esto lo que siempre he creído, de hecho mi lema es: Todo depende de nuestra actitud”. Nuestra actitud al resolver problemas, al reaccionar ante las situaciones, al poner en marcha un proyectos, entre otros.

AL investigar, esta experta descubrió que las actitudes de las personas tienden a caer en dos categorías bien diferentes: las mentalidades fijas y las de crecimiento. Y con todo esto no quiere decir que la inteligencia no cuenta, pero la actitud es también muy importante.

¿De qué se trata entonces la mentalidad fija? Son esas personas que creen que no pueden cambiar, y por el contrario, las personas con la mentalidad de crecimiento saben que pueden mejorar con esfuerzo y son capaces de superar y enfrentar las dificultades, ya que las ven como oportunidades para aprender algo nuevo y ponerlo en práctica.

¿De qué manera enfrentamos y manejamos el fracaso? Esa es la clave para el éxito. Si lo tomamos a nuestro favor, aprenderemos y nos motivaremos; de hecho será una motivación para trascender, no como un obstáculo que no podemos enfrentar. Cree que no te hace “click”, sigue estos consejos entonces:

1. Persevera y triunfarás: Recordemos que las personas con una mentalidad de crecimiento saben que para ser exitosos deben arriesgarse a perder y también deben tener la fortaleza de volverlo a intentar. Tenemos que ser perseverantes. 2. Actúa: Sueña, sí…imagina, sí; pero también debes actuar y trabajar para conseguir tus metas. 3. No se conforman: Debemos seguir aprendiendo y mejorando, debemos estar preparados para los desafíos que la vida nos presenta. 4. Se adaptan: Recordemos que las personas con una mentalidad dirigida hacia el crecimiento son flexibles y saben adaptarse a las situaciones adversas y convertirlas en una oportunidad.

Todos, absolutamente todos nos enfrentamos a situaciones difíciles, obstáculos y miedos, sin embargo la diferencia es de qué manera y con qué actitud decidimos enfrentarlos y aprovecharlos. ¿Te animas?

Fuente: https://bit.ly/2jw0Wfz