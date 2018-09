¿Qué opina Christina Aguilera sobre la pelea entre Nicki Minaj y Cardi B? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

“Ojalá hubiera visto esto ¡No lo sabía! “, Dijo la cantante de 37 años, durante una presentación en Jimmy Kimmel Live el miércoles 12 de septiembre. Porque yo sí soy ese tipo de persona, de las que pregunta: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué esta pasando?'”

Aguilera rápidamente desmintió los rumores de que estaba enojada con las raperas por causar una conmoción mientras estaba en el escenario. “Yo estaba como, ‘Oh, Dios mío, estoy triste de no tener un asiento en la primera fila. Ahí es donde estaba el verdadero espectáculo “, bromeó. “¡Maldita sea!”

La cinco veces ganadora del Grammy dijo que no supo nada del drama hasta mucho más tarde esa noche. “Salimos del escenario … y fuimos a la habitación de un hotel donde me podía cambiar”, recordó. “Y lo siguiente que sé es que oí zapatos volando y … mi peluquero me dijo: ‘Creo que te interesará algo que sucedió mientras estabas en el escenario'”.

Aguilera escuchó por primera vez que la pelea empezó mientras interpretaba su canción de 2002 “Fighter”, que ella pensó que era “tan apropiada” y “genial”. Bromeó, “Mi música está invocando pasión y emoción, ¡sí!” Más tarde, alguien le dijo que realmente sucedió durante “Genie in a Bottle”.

El drama comenzó cuando Cardi, de 25 años, intentó pelear contra Minaj, de 35 años, en la fiesta de los ICONOS de Harper’s Bazaar el viernes 7 de septiembre. Un testigo presencial le dijo que “Cardi entró maldiciendo y gritando. Nicki solo se quedó allí y fue genial. Ella no se inmutó. Cardi estaba lanzando golpes, tratando de alcanzar a Nicki, y luego le lanzó un zapato “. Cardi fue rápidamente escoltada fuera del evento por los guardias de seguridad.

Cardi abordó el incidente minutos más tarde en Instagram, alegando que Minaj hizo comentarios sobre su “capacidad para cuidar” a su hija de 2 meses, Kulture, con Offset. La rapera de “Barbie Dreams” aclaró que “nunca hablaría sobre el hijo de nadie ni la crianza de los hijos”. También calificó la situación de “mortificante y humillante”