GALERÍA: Rihanna causa polémica por utilizar una prenda religiosa - Emisoras Unidas

Rihanna ha llamado fuertemente la atención en la gala del mayor evento dedicado a la moda en Estados Unidos, el MET 2018, al lucir un artículo parecido al gorro papal, más conocido como mitra.

Este año, para el tema “Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica, Rihanna, una de las anfitrionas del evento de este año, lució nada menos que una mitra

Este es el mayor evento dedicado a la moda el cual se desarrolla este lunes en Nueva York.

Who wore it better, the Pope or Rihanna? #METGala pic.twitter.com/EN4nuJHJoO

— Claudia 🥀 (@claudia_hockey) 7 de mayo de 2018