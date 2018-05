Selena Gomez estrena "Back To You" de la serie "13 Reasons Why - Temporada 2" - Emisoras Unidas

Selena Gomez estrena “Back To You” de la serie “13 Reasons Why – Temporada 2”

Compartir Facebook

Twitter

“BACK TO YOU”

Selena Gomez estrena “Back To You”, canción que forma parte del soundtrack de la nueva temporada de la serie original de Netflix “13 Reasons Why”, mismo que estará disponible el próximo 18 de mayo, día en que se estrenará la serie. Una parte de los ingresos de cada venta del álbum a través de la tienda online se destinará a Crisis Text Line que brindará atención e intervención confidencial 24/7 en caso de crisis, por mensaje de texto y The Trevor Project que brindan servicios de prevención a jóvenes LGBTQ.

13 Reasons Why (Temporada 2) presenta “Back To You”, una nueva canción de Selena Gomez, producida por el productor nominado al Grammy Ian Kirkpatrick (que también produjo “Bad Liar” de Gomez) y Trackside. La canción fue el Beats 1 World Record de hoy con Zane Lowe en Apple Music. “Back to You” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Además de la nueva música de Selena Gomez, el soundtrack de “13 Reasons Why 2” incluye nuevas canciones de OneRepublic Feat. Logic (“Start Again”), Billie Eilish Feat. Khalid (“lovely”), YUNGBLUD Feat. Charlotte Lawrence (“Falling Skies”), Lord Huron Feat. Phoebe Bridgers (una nueva versión de “The Night We Met”) y Coloring (“Time”). Al igual que el álbum anterior, este nuevo soundtrack también presenta una mezcla de los favoritos de la nueva ola de los 80s, incluidos clásicos de New Order, Echo & The Bunnymen, Orchestral Maneuvers In The Dark, Tears For Fears y Siouxsie and the Banshees.

La segunda temporada de “13 Reasons Why” se reanuda tras las secuelas muerte de Hannah Baker y el comienzo de los complicados viajes de los personajes hacia su recuperación. Liberty High se prepara para ir a juicio, pero alguien no se detendrá ante nada para ocultar la verdad que rodea la muerte de Hannah. Una serie de misteriosas polaroids llevan a Clay Jensen y sus compañeros de clase al descubrimiento de que Hannah no era la única que sufría a manos de la élite de Liberty. En esta temporada saldrá la verdad, dentro y fuera de la sala del tribunal.

Soundtrack Tracklist

Back To You (Selena Gomez) lovely (Billie Eilish featuring Khalid) Start Again (OneRepublic featuring Logic) Falling Skies (YUNGBLUD featuring Charlotte Lawrence) The Night We Met (Lord Huron featuring Phoebe Bridgers) Tangled Up (Parade of Lights) Time (Colouring) My Kind of Love (Leon Else) Your Love (HAERTS) Love Vigilantes (New Order) The Killing Moon (Echo & The Bunnymen) Promise Not To Fall (Human Touch) Sanctify (Years & Years) Tin Pan Boy (YUNGBLUD) Souvenir (Orchestral Manoeuvres In The Dark) Watch Me Bleed (Tears for Fears) Cities in Dust (Siouxsie and the Banshees) Of Lacking Spectacle (Gus Dapperton) Falling (In Dreams) (Telekinesis) Strength (The Alarm)