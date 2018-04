“Son 128 mil 175 maestros los que me dicen que hay qué hacer”, dice Joviel Acevedo sobre el paro - Emisoras Unidas

“Son 128 mil 175 maestros los que me dicen que hay qué hacer”, dice Joviel Acevedo sobre el paro

Joviel Acevedo, secretario del Sindicado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), aseguró que el problema para el magisterio no es solo la falta de cumplimiento del pacto colectivo, sino también la falta de infraestructura escolar y la falta de alimentación para los estudiantes, entre otros temas.

Contactado por la vía telefónica por el programa A Primer Hora, el dirigente magisterial agregó que las clases están suspendidas debido al incumplimiento del Gobierno y que en los próximos días habrá manifestaciones a nivel nacional para pedir la renuncia de autoridades de Gobierno.

Se le señala de ser parte de la vieja política

A mí me extraña que hablen de manipulación, de descalificación. Sé que estamos en un país polarizado. Lo que sí digo es que no se trata solo del pacto colectivo, hay muchas cosas que discutir.

Las personas que han hecho gobierno se dan baños de pureza. El tema aquí se relaciona también con Q105 millones que se han invertido en módulos que no llenan las expectativas para los estudiantes. Además, la alimentación no está llegando a las escuelas. A mí me gustaría que el Ministerio Público (MP) investigara donde están esos Q105 millones que supuestamente se invirtieron en 700 módulos.

Nos quieren atacar con el pacto colectivo, pero ese no es el problema. Hay cosas más estructurales, más profundas en el magisterio.

Usted ha tenido vínculos, tratos, con otros presidentes

Yo soy secretario general del sindicato más grande de Centro América. Yo no me elijo solo. Son 128 mil 175 maestros los que me elijen. Yo soy la cara pública del Sindicato porque para eso me eligieron. Yo tengo que aceptar todo tipo de señalamientos y descalificaciones, porque estoy viviendo en un país polarizado.

Se le señala de haber movilizado maestros para favorecer a la administración patriota

Haber… ¿Con quién tengo que negociar un pacto colectivo? No voy a ir al Congreso. No. Tengo que ir con el Ministerio de Educación o con el Presidente. Nosotros nos hemos reunido con el presidente Álvaro Colom, con quien firmamos el primer pacto colectivo. Después fue con Otto Pérez y ahora con el señor Jimmy Morales. ¿Con quién tiene que negociar el sindicato? Con el patrono. Con el Ejecutivo.

El Ministro de Finanzas dice que no hay recursos

El Ministro de Finanzas está en desacuerdo con cualquier pacto colectivo, no solo con el del magisterio, porque tiene como asesor a María del Carmen Aceña.

¿Qué negoció usted con Otto Pérez?

¿Por qué dicen ‘usted’? Son 128 mil 175 maestros los que me dicen que hay qué hacer. Me extraña que el licenciado Édgar Balsells diga que el sindicato tiene plata, si no tenemos ni para pagar al abogado.

Cuando me llaman a una reunión en algún departamento lo único que les pido es alimentación y transporte. Yo no tengo un salario adicional. No tenemos una cuota sindical. Muchas veces la plata es el problema. Pero aún así nosotros vamos a seguir trabajando.

Aparte, hay que recordar que para negociar un pacto el Mineduc conforma una comisión de negociación. Eol magisterio también integra una. Yo soy parte de la comisión de negociación, pero atrás de mí hay otros maestros que forman parte también de esa comisión.

¿Qué le ofrecen al Presidente?

Aquí hay un problema. Nosotros tenemos una ley tutelar que es el Acuerdo Legislativo 1485, que es la Ley de Catalogación del Magisterio, que en su artículo 53 dice que anualmente los gobiernos tienen que crear una partida presupuestaria para mejorar el salario de los docentes. Ante el incumplimiento de ese artículo, exigimos un pacto colectivo como sindicato.

Dicen que hay que cambiar el decreto 1485, está bien, cambiémoslo. Pero también existe el convenio 8798 de la OTI, que es de ámbito mundial. ¿Cómo hacemos para cambiar el 8798?

¿A qué se comprometió el Presidente?

Él no tiene ningún compromiso con nosotros. Yo no voté por él. El asunto es que en este caso no es Joviel. Joviel es la cara pública del sindicato. Cuando yo platico con alguien llevo 60 representantes de los departamentos y sindicatos afiliados a la asamblea magisterial.

En lo que hay que insistir es en que no quieren el decreto 1485 porque hay que reformarlo. Está bien, hay que reformarlo, pero qué hacemos con el convenio 8798 de la OIT. Por eso tenemos pendiente una Comisión de Encuesta desde 2013 porque presentamos una denuncia por incumplimientos laborales en el país.

Reacciones

En el programa A Primera Hora también estuvieron como invitados Floridalma Meza, ex viceministra de Educación, y a Édgar Balsells, exministro de Finanzas para conversar al respecto, y quienes respondieron a los planteamientos de Joviel Acevedo.

Floridalma Meza

Eso de baños de pureza es un dicho. Nosotros estuvimos en un periodo donde se trató de firmar un pacto, pero como no había con qué financiarlo, no se firmó. Se pidió al Ministerio que se quitara a los maestros un porcentaje para pagar al abogado del sindicato. Se pidió una lista de sindicalizados que nunca llegó.

Entonces, con la ministra María del Carmen Aceña se decidió no firmar el pacto porque era nocivo para el Mineduc y para los estudiantes. Porque merma todos los programas de calidad. Tenemos un presupuesto no adecuado y hay que manejar escasos recursos para manejar un proceso de calidad.

Tienen derecho a exigir

Los maestros tienen razón en exigir. No ganan bien, pero hay que elegir otras formas para exigir. El dinero va a salir de alguno lado, pero alguien saldrá damnificado.

Aparte hay que recordar que el Decreto Legislativo 1485 es de 1944 y respondía a necesidades de una época que ya no es la de ahora. Todas las partes legislativas no pueden ser estáticas. Debe haber una revisión de esa ley para mejorar los procesos de contratación y de carrera docente de parte de los maestros.

Yo esperaría que no se diera el pacto colectivo. Pero si se va a dar, y va a ser un dinero que hará falta en algún ministerio. Que no se den los paros, que no afecten a los estudiantes.

Édgar Balsells

Lo que quisiera indicarle al señor Joviel Acevedo, es que en el Ministerio de Finanzas están en desacuerdo cuando solo se les pone como tramitadores de algo que se negocia con aspectos de fuerza.

Los líderes que se conoce de la rama sindical, son los que se comportan con respeto a las instancias técnicas. Él lo que hace es amenazar y entrar de arriba abajo y ver a Finanzas como una caja de Tesorería.

Los recursos que se van a ir al pacto colectivo, se dejan de trasladar a programas de combate a la pobreza.

Todos tienen derecho

Las prebendas de las que habla el Decreto Legislativo 1485 también lo deben tener los trabajadores del sector público. El 1485 debería estar incluido en los procesos de reformas del Estado.

Le recomendaría al señor Acevedo que él no solo tiene bases, sino también influencia en diferentes entidades donde hay gobernabilidad entre patronos. Le recomendaría que busque asesoría en lugar de estar amenazando solo con medidas de hecho. Hay que tener respeto a los cuerpos técnicos. Debería introducirle más racionalidad a sus movimientos.

