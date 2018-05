Suspende la filmación del programa Catfish por espeluznante razón - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La filmación del programa de éxito Catfish ha sido suspendida después de acusaciones de mala conducta sexual contra su anfitrión Nev Schulman.

Nev ha presentado “Catfish: The TV Show” con su coprotagonista Max Joseph desde que comenzó en 2012.

El espectáculo, que ahora se encuentra en su séptima serie, se inspiró en la experiencia de citas en línea de Nev, que lo vio “Catfished” por una mujer que pretendía ser otra persona.

Ahora, el joven de 32 años viaja por América con Max para ayudar a otros que sospechan que pueden estar en la misma situación.

Pero el rodaje se ha detenido mientras los jefes investigan las acusaciones, que dicen que están tomando “muy en serio”.

Un portavoz de MTV dijo a Mirror Online: “Tomamos estas acusaciones muy en serio. Estamos trabajando con Critical Content, nuestra compañía de producción externa, para llevar a cabo una investigación exhaustiva y hemos puesto una pausa en el rodaje hasta que se complete la investigación”.

Las afirmaciones fueron hechas por una mujer en una serie de videos de YouTube.

Nev respondió a las afirmaciones y le dijo a The Hollywood Reporter : “El comportamiento descrito en este video no ocurrió y soy afortunado de que ex colegas que estuvieron presentes durante este período de tiempo estén dispuestos a hablar con la verdad”.

“Siempre he sido transparente acerca de mi vida y siempre asumiría la responsabilidad de mis acciones, pero estas afirmaciones son falsas”, agregó.