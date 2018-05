Tener intimidad con tu EX PAREJA? lee la nota, la ciencia te dice porque lo deseas. - Emisoras Unidas

Los ex no siempre forman parte del pasado, a veces están presentes en nuestras vidas mucho tiempo después de que la relación termina y nos negamos a «dejarlos ir». Esto ocurre en todo sentido y sobre todo en el sexo, pues es mejor hacerlo con alguien conocido, y no con alguien nuevo por conocer. Existen varias razones por las que deseamos tener sexo con los ex, aquí te contamos algunas.

Deseas un cierre

Para muchas personas, la relación concluyó en medio de una confusión y resultó ser muy complicada. Tener relaciones una vez que la pareja terminó es una forma de «cerrar» el tema y quizá aclarar cuál fue el motivo de su final.

Hace que la ruptura sea menos triste y dura

Esto se da en relaciones de larga data en las que incluso existe una convivencia de años. Sucede que en estos casos, por lo general, se desea que la separación sea suave y sin consecuencias para ninguno de los dos, porque es muy raro estar con alguien durante tanto tiempo y que, de un día para el otro, no esté más en nuestras vidas. Por eso mismo, la solución que muchos de nosotros encontramos es tener sexo con nuestro ex.

Un ex es algo familiar y muy seguro. Crear nuevas relaciones siempre lleva tiempo, pues es importante que se conozcan, y eso a veces puede ser agotador. Conocer a alguien nuevo no se logra de un día para el otro, como podrás haberte dado cuenta.

Las exparejas son «viejos conocidos», por nombrarlos de alguna manera, y a menudo es más fácil volver a relaciones antiguas y paliar un poco la soledad, pues nos toma menos esfuerzo. Ten en cuenta que esto, si bien puede aliviar ese sentimiento por un corto tiempo, solo retrasa lo inevitable y, tarde o temprano, la separación definitiva sucederá.

Te engañas creyendo que volverán

Lamentablemente, muchas personas caen en el error de creer que volverán con su ex al tener relaciones sexuales después de la separación. Esto casi nunca ocurre o, si pasa, no terminará bien para ninguno de los dos.

¿Tuviste relaciones con alguna expareja? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a tomar esta decisión? ¿Estás arrepentida de haberlo hecho?