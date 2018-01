Un video revela la mala relación entre las integrantes de ABBA, debido a celos o incluso infidelidad... - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

ABBA es uno de los grupos irreemplazables en el gusto y memoria de sus seguidores. El cuarteto sueco, formado por dos parejas sentimentales, duró únicamente 10 años, tiempo suficiente para dejar muchos recuerdos que aún continúan vigentes y continuar siendo reconocido como uno de los más desatacados en la industria musical.

En las últimas horas la agrupación a vuelto a ser noticia, pues circula un video que evidencia la mala relación que existía entre sus dos integrantes mujeres. Dicho clip ha provocado que muchos de sus seguidores aseguren que existía infidelidad entre ambas parejas amorosas.

En el video los cuatro miembros del grupo actúan en una gala celebrada en 1976, interpretando ‘I Do, I Do, I Do, I Do, I Do’. En un momento dado, la rubia Agnetha se agacha para tocar a Benny, pianista y esposo de Frida. Ante lo sucedido, ella reacciona y le da un codazo que pasa casi desapercibido… Usted ¿Qué opina?

El tema de la supuesta infidelidad entre los integrantes de ABBA no es en realidad algo nuevo. Los esposos Benny y Frida se casaron después de 9 años de convivencia, muchos rumores apuntaban a que él mantenía una relación con su compañera Agnetha, lo que coincidió unos meses más tarde con que Agnetha y Björn se divorciaron. La separación oficial del grupo nunca se confirmó, pero todo supone a que el corazón tuvo mucho que ver en sus problemas profesionales.