Una firma que compromete un presupuesto - Emisoras Unidas

Redacción. Edwin Palacios

Tras asegurar que prefiere ser un tramposo y no corrupto, en relación a la falta de pago a los abogados que asesoraron al sindicato en la anterior firma de pacto, el dirigente sindical, Joviel Acevedo indicó que ya tiene el apoyo de cinco bancadas en el congreso, si fuera necesario solicitar una ampliación presupuestaria para otorgarle al magisterio un incremento salarial y un bono.

El dirigente mencionó entre esas bancadas a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a la bancada TODOS y al Movimiento Reformador, aunque a los otros dos grupos no pudo identificarlos y dijo no recordarse.

Sin embargo, más tardó en pronunciarse que los diputados de esas bancadas en desmentir las palabras del sindicalista, pues aseguran que no han garantizado que aprobarán una ampliación presupuestaria para estos fines.

“La UNE no apoyará ninguna ampliación presupuestaria porque sería financiada con deuda, dijo el diputado uneista, Carlos Barreda, mientras que el diputado Juan José Porras agregaba, “Joviel Acevedo habrá hechos sus números con otras bancadas porque nosotros no podríamos apoyar una ampliación bajo esas condiciones, no hay calidad ni cobertura”.