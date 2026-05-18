Ancelotti revela sus candidatas al título para Mundial 2026

El técnico de la selección de Brasil también habló del objetivo de la "Canarinha" para la cita que comienza el 11 de junio.

El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, situó a Argentina, España y "obviamente" Brasil entre sus favoritos para alzarse con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que arranca en menos de un mes.

En una inusual entrevista en el Jornal Nacional, el telediario más popular del país, que se emite en la cadena Globo, el entrenador de la "Canarinha" también incluyó en su grupo de máximos aspirantes a Francia, Portugal e Inglaterra.

"Son muchos equipos, pero ninguno perfecto", declaró el antiguo preparador del Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros grandes clubes europeos.

Carlo Ancelotti convoca a Neymar para el Mundial 2026 Ancelotti reveló la lista de 26 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que incluyó a Neymar, que no juega con la Canarinha desde octubre de 2023.

Brasil puede competir con los mejores del mundo

Carlo Ancelotti afirmó que confía en que el equipo que convocó para el Mundial de 2026 es capaz de competir con las mejores selecciones del mundo y llegar hasta la final.

"No soy un mago, pero, por mi conocimiento, tengo la confianza de que este equipo puede competir con los mejores del mundo", afirmó el seleccionador en rueda de prensa, tras anunciar a los 26 convocados para el Mundial y al ser interrogado sobre si Brasil estará en la final.

El entrenador italiano dijo que es difícil prometer que Brasil alcanzará la gran decisión y que conquistará su sexto título, pero aclaró que, por el conocimiento acumulado en 40 años de trabajo en el futbol, está con mucha confianza.

"¿Si podemos llegar a la final? Digo que sí. Pero lo mejor es llegar a la final y ganarla", afirmó Ancelotti, que sorprendió al incluir en su lista a Neymar, el mayor goleador histórico de la selección pero que no juega con Brasil desde hace dos años y medio.

'Carletto' dijo que en su primer año como técnico de Brasil, que completó este mes, hizo un trabajo muy serio y con mucha competencia para reunir toda la información posible que le permitiera elaborar la mejor lista para el Mundial.

Brasil, la única selección que ha disputado todos los Mundiales Brasil es la única selección presente en todas las Copas del Mundo y también la máxima ganadora de títulos, liderando la lista histórica de participaciones en el torneo.

*Información EFE.

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