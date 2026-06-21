Antonela vs Georgina: ¿Quién es más rica, más famosa y quién domina en las redes?

 Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez: impacto en las redes
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Iran New Zealand Belgium Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Antonela vs Georgina: ¿Quién es más rica, más famosa y quién domina en las redes?

por Luisa Maria Godinez
Antonela Roccuzzo Georgina Rodríguez, Instagram
Antonela Roccuzzo Georgina Rodríguez / FOTO: Instagram

En el Mundial 2026, las parejas de Messi y Cristiano destacan no solo por su fortuna sino también por su impacto en redes sociales.

En el Mundial 2026, mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acaparan los reflectores dentro de la cancha, fuera de ella la atención se centra en sus parejas, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, quienes han construido sus propios imperios de fama y fortuna a través de las redes sociales.

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez han ganado notoriedad mundial y se posicionan como figuras influyentes dentro del círculo de socialités y modelos más buscadas.

Ambas han aprovechado el arrastre mediático de sus parejas para consolidar carreras independientes, pero ¿quién lidera en riqueza y popularidad digital?

  • Antonela Roccuzzo: mayor fortuna y presencia en marcas de lujo

Según estimaciones recientes de Celebrity Networth, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, cuenta con una fortuna de 20 millones de dólares en 2026.

Este capital lo forjó tanto por su perfil mediático como por su labor como modelo profesional y representante de marcas de prestigio internacional, incluyendo Alo Yoga, Adidas y Louis Vuitton.

A sus 38 años, Antonela Roccuzzo ha diversificado sus ingresos con distintas iniciativas, posicionándose como una de las figuras más exitosas entre las esposas de futbolistas.

  • Georgina Rodríguez: crecimiento acelerado y contratos millonarios

Por su parte, Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, muestra un patrimonio calculado en 10 millones de dólares para 2026. Aunque la cifra es menor a la de Antonela, proyecciones apuntan a un crecimiento acelerado para los próximos años.

Georgina ha cimentado su fortuna gracias a su trabajo como modelo e influencer. Sus ingresos provienen principalmente de acuerdos publicitarios con marcas de lujo como Alo Yoga, Calzedonia, Gucci y Guess, entre muchas otras.

Además, ha colaborado con revistas emblemáticas como ELLE, Vogue y Forbes, y protagonizó su propio reality show en Netflix, Soy Georgina.

Redes sociales: la batalla por la popularidad

Si el tema es popularidad digital, Georgina Rodríguez saca ventaja con más de 73.2 millones de seguidores en Instagram y 21.9 millones en TikTok. Esto la coloca como la más influyente en redes sociales dentro de las parejas de futbolistas.

En contraste, Antonela Roccuzzo reúne 39.5 millones de seguidores en Instagram. Aunque estos números confirman su relevancia mediática, la diferencia con Georgina resulta notoria cuando se trata de alcance y engagement.

Los montos mencionados para ambas celebridades se construyeron a partir de registros públicos, declaraciones corroboradas por representantes, cálculos de medios especializados y datos oficiales sobre contratos y colaboraciones.

Es importante señalar que estas estimaciones corresponden a ingresos y bienes personales, sin considerar el patrimonio de Messi o Cristiano Ronaldo.

Más allá de sus logros individuales, ambas figuras cuentan con el respaldo de dos de los futbolistas más adinerados de la historia. 

Forbes señala que Cristiano Ronaldo superó los 2 mil millones de dólares en ingresos profesionales, acumulando un patrimonio neto de 1.2 mil millones.

Lionel Messi, por su parte, posee un patrimonio de 1.100 millones de dólares y percibe ingresos profesionales de 70 millones al año.

Mientras el mundo sigue cada movimiento en la cancha, Antonela y Georgina compiten en un juego aparte: el de la fama y la fortuna digital, donde ambas destacan con luz propia gracias a su talento y visibilidad internacional.

Etiquetas
redes socialesGeorgina RodríguezAntonela Roccuzzofama y fortunaimpacto digital

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