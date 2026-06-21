Antonela vs Georgina: ¿Quién es más rica, más famosa y quién domina en las redes?

En el Mundial 2026, las parejas de Messi y Cristiano destacan no solo por su fortuna sino también por su impacto en redes sociales.

En el Mundial 2026, mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acaparan los reflectores dentro de la cancha, fuera de ella la atención se centra en sus parejas, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, quienes han construido sus propios imperios de fama y fortuna a través de las redes sociales.

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez han ganado notoriedad mundial y se posicionan como figuras influyentes dentro del círculo de socialités y modelos más buscadas.

Ambas han aprovechado el arrastre mediático de sus parejas para consolidar carreras independientes, pero ¿quién lidera en riqueza y popularidad digital?

Antonela Roccuzzo: mayor fortuna y presencia en marcas de lujo

Según estimaciones recientes de Celebrity Networth, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, cuenta con una fortuna de 20 millones de dólares en 2026.

Este capital lo forjó tanto por su perfil mediático como por su labor como modelo profesional y representante de marcas de prestigio internacional, incluyendo Alo Yoga, Adidas y Louis Vuitton.

A sus 38 años, Antonela Roccuzzo ha diversificado sus ingresos con distintas iniciativas, posicionándose como una de las figuras más exitosas entre las esposas de futbolistas.

Georgina Rodríguez: crecimiento acelerado y contratos millonarios

Por su parte, Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, muestra un patrimonio calculado en 10 millones de dólares para 2026. Aunque la cifra es menor a la de Antonela, proyecciones apuntan a un crecimiento acelerado para los próximos años.

Georgina ha cimentado su fortuna gracias a su trabajo como modelo e influencer. Sus ingresos provienen principalmente de acuerdos publicitarios con marcas de lujo como Alo Yoga, Calzedonia, Gucci y Guess, entre muchas otras.

Además, ha colaborado con revistas emblemáticas como ELLE, Vogue y Forbes, y protagonizó su propio reality show en Netflix, Soy Georgina.

Redes sociales: la batalla por la popularidad

Si el tema es popularidad digital, Georgina Rodríguez saca ventaja con más de 73.2 millones de seguidores en Instagram y 21.9 millones en TikTok. Esto la coloca como la más influyente en redes sociales dentro de las parejas de futbolistas.

En contraste, Antonela Roccuzzo reúne 39.5 millones de seguidores en Instagram. Aunque estos números confirman su relevancia mediática, la diferencia con Georgina resulta notoria cuando se trata de alcance y engagement.

Los montos mencionados para ambas celebridades se construyeron a partir de registros públicos, declaraciones corroboradas por representantes, cálculos de medios especializados y datos oficiales sobre contratos y colaboraciones.

Es importante señalar que estas estimaciones corresponden a ingresos y bienes personales, sin considerar el patrimonio de Messi o Cristiano Ronaldo.

Más allá de sus logros individuales, ambas figuras cuentan con el respaldo de dos de los futbolistas más adinerados de la historia.

Forbes señala que Cristiano Ronaldo superó los 2 mil millones de dólares en ingresos profesionales, acumulando un patrimonio neto de 1.2 mil millones.

Lionel Messi, por su parte, posee un patrimonio de 1.100 millones de dólares y percibe ingresos profesionales de 70 millones al año.

Mientras el mundo sigue cada movimiento en la cancha, Antonela y Georgina compiten en un juego aparte: el de la fama y la fortuna digital, donde ambas destacan con luz propia gracias a su talento y visibilidad internacional.

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