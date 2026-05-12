Georgina Rodríguez Impacta en Nueva Campaña de Calzedonia

Georgina Rodríguez sorprendió al público al protagonizar la nueva campaña de Calzedonia, la reconocida marca italiana de lencería y trajes de baño.
La también estrella de reality shows deslumbró mostrando distintos bikinis que resaltaron su silueta y estilo, inmediatamente generando una ola de reacciones en redes sociales, donde su publicación superó los 600 mil "Me Gusta" en cuestión de horas.
La campaña marcó el debut de Georgina Rodríguez como embajadora de la firma, sumándose a otras figuras como Kendall Jenner.
Ella posó para la cámara con varios bikinis: uno con estampado beige y marrón de cuello halter, otro completamente café, y uno más de cuadros en blanco y negro, siempre captando miradas por su porte y confianza frente al lente.
En las imágenes, Georgina Rodríguez deja ver su abdomen plano, piernas tonificadas y una figura curvilínea que ya es referente en el mundo de la moda.
En la descripción de las fotos destacó la emoción por esta colaboración, que la posiciona nuevamente entre las figuras más influyentes del sector.
Amor, familia y resiliencia
Durante una entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo compartió la historia detrás de la propuesta de matrimonio, revelando que para Georgina Rodríguez lo más importante no era el anillo, sino la sinceridad de sus sentimientos.
El exjugador del Real Madrid relató: "Me pidió un anillo porque uno de sus sueños era tener una piedra preciosa. Trabajé duro y finalmente encontré el indicado".
Contó que la propuesta sucedió de manera espontánea, en casa y cerca de sus hijas, en un momento íntimo y familiar.
Georgina Rodríguez es madre biológica de Alana y Bella. La pareja vivió una pérdida trágica en 2022, cuando el hermano de Bella falleció durante el parto. Cristiano Ronaldo tiene otros tres hijos: Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Georgina asume un papel maternal con todos ellos, formando una familia unida
Con cada campaña, Georgina Rodríguez afianza su presencia mediática y renueva su imagen como referente en moda, estilo y vida pública. Su vínculo con firmas internacionales y apariciones en eventos de alto perfil la mantienen entre las celebridades más seguidas del momento.