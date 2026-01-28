 Kendall Jenner deslumbra con atrevida sesión de fotos sin ropa
Farándula

Kendall Jenner paraliza las redes con su candente sesión de fotos sin nada de ropa

Además, la super modelo sorprendió a sus fans con una imagen donde aparece de espaldas y quitándose la parte de abajo de su bikini.

Kendall Jenner, Instagram
Kendall Jenner / FOTO: Instagram

Kendall Jenner volvió a captar la atención mundial tras publicar una serie de fotografías en sus redes sociales, en las que aparece completamente al natural.

Las imágenes han generado una enorme oleada de reacciones, posicionando a la celebridad como tendencia tanto en Instagram como en otras plataformas digitales.

Su publicación fue acompañada de un preciso mensaje de "Sunday", dejando ver que las fotos hablan por si solas y que Kendall Jenner está en su mejor momento.

La sesión fotográfica, que provocó miles de comentarios y reacciones en cuestión de minutos, muestra a Kendall Jenner en una faceta mucho más íntima y artística. 

En las fotos publicadas en su cuenta de Instagram, Kendall Jenner no dejó nada a la imaginación y es que todo empezó con imágenes en ropa interior, pero luego, a sorpresa de todos, apareció posando desnuda.

La modelo aparece en una cama acostada y sin ropa alguna, sin embargo, está todo hecho de forma estratégica para no dejar ver mucho. 

Foto embed
Kendall Jenner - Instagram

Recientemente, Kendall Jenner estuvo en el podcast In Your Dreams, donde entre varios temas abordados, habló sobre los rumores que hay de posibles cirugías en su cuerpo.

"No voy a sentarme aquí a intentar convencer a nadie de que no me he hecho nada. Hay todo un mundo en internet que cree que me he hecho una reconstrucción facial completa. Solo estoy aquí para decirles la verdad, que es el hecho de que nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nada", comentó la modelo.

Foto embed
Kendall Jenner - Instagram
Foto embed
Kendall Jenner - Instagram

Lo nuevo de Kendall

Fanatics Sportsbook lanzó su nuevo spot publicitario protagonizado por Kendall Jenner, convirtiéndola en el rostro principal de la campaña y marcando así el primer comercial oficial revelado de cara al Super Bowl LX, la gran final de la NFL.

La elección no fue al azar. El clip se apoya en una de las teorías virales más comentadas de internet: la llamada "Kardashian Curse" o "maldición Kardashian".

Un meme recurrente que sugiere en broma, que los deportistas que han mantenido relaciones con integrantes del clan Kardashian-Jenner se ven afectados profesionalmente.

En el anuncio, Kendall Jenner recorre una lujosa mansión mientras lanza una frase que ya comenzó a circular con fuerza en redes sociales: "¿No lo has escuchado? Dicen que estoy maldita".

El video incluye guiños directos a sus antiguas relaciones con jugadores de la NBA, sin mencionar nombres, a través de retratos donde aparece junto a ellos, pero con los rostros borrados o convertidos en un vacío literal.

