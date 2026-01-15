Khloé Kardashian busca 'congelar' su cuerpo contra el envejecimiento

Khloé Kardashian ha generado un amplio debate al revelar su inusual deseo de criogenizar su cuerpo para desafiar el envejecimiento.
La confesión, realizada durante un episodio de su programa "Khloé In Wonder Land", subraya su aspiración a vivir hasta los 104 años y la intensa presión que siente por mantener una imagen joven en el ojo público.
Durante la sección "Ask Me Anything" de su programa, la cofundadora de Good American expresó con claridad su ambición:
"Tan pronto como pueda ser congelada y preservada, apúntenme", señaló.
Esta declaración no solo refleja su intención de desafiar el proceso natural de envejecimiento, sino que también pone de manifiesto la inmensa presión social y mediática que enfrentan las figuras públicas por mantenerse jóvenes y atractivas. Kardashian admitió: "La presión para verse joven y bonita es inmensa".
La noción de "congelar" el propio cuerpo a la que se refiere Khloé Kardashian se alinea con los avances en la criónica, una práctica que busca preservar individuos a temperaturas extremadamente bajas.
La esperanza detrás de esta tecnología es que futuros progresos médicos puedan permitir la reanimación o la restauración de la salud de las personas criopreservadas.
Procedimientos estéticos: una lista sin filtros
La fundadora de Good American y madre de dos hijos es una de las pocas celebridades que ha hablado abiertamente sobre sus cirugías estéticas. En su respuesta al doctor Betteridge, Khloé Kardashian detalló una serie de procedimientos que ha elegido para sentirse bien con su imagen:
- Rinoplastia: Confirmó haberse sometido a una rinoplastia con el reconocido cirujano plástico Dr. Raj Kanodia, de Beverly Hills.
- Depilación láser: Ha recibido tratamientos de depilación láser en la línea del cabello y otras partes del cuerpo con la clínica @sevlaseraesthetics.
- Botox y Sculptra: Explicó que en @7qspa se sometió a tratamientos de bótox y Sculptra.
- Extirpación de tumor: También en @7qspa, le removieron un tumor en la mejilla.
- Rellenos faciales: Fue clara al mencionar: "Tuve filler en el pasado, pero no me he puesto ninguno en los últimos años (escuché que nunca se va del todo, así que seguro aún está ahí, pero más calmado)".
Además de los procedimientos más conocidos, Khloé Kardashian ha explorado tratamientos menos invasivos para mantener su apariencia juvenil.
Mencionó el sofwave, una terapia láser diseñada para reafirmar la piel, que también ha sido utilizada por su hermana Kim Kardashian, especialmente antes de eventos importantes como la Met Gala. Otro procedimiento que destacó fue la colocación de hilos de colágeno debajo del mentón y el cuello, realizados en @thethingswedo.co, como una alternativa a un lifting tradicional.