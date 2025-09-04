Gomita: Su Transformación Antes de 15 Cirugías Estéticas

La influencer y exconductorita de televisión Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló en una reciente entrevista que se ha sometido a un total de 15 cirugías estéticas.
Su apertura al hablar del tema apunta tanto a su evolución personal como a un mensaje de advertencia sobre los riesgos de la intervención estética.
Gomita detalló la lista completa de procedimientos a los que se ha sometido, entre los que destacan:
- Rinoplastias (tres veces): la primera para corregir el resultado, la segunda tras un accidente y una tercera para reparar el daño.
- Implantes de senos (410 g cada uno, talla 36C).
- Bichectomía y mentoplastia para afinar el rostro.
- Liposucciones múltiples, incluyendo cara, piernas, brazos, abdomen y espalda, acompañadas de técnicas como escultura corporal.
- Implantes de glúteos seguidos de una lipotransferencia para lograr un aspecto más natural.
Además, se realizó una cirugía bariátrica (bypass gástrico) en 2022, logrando una pérdida de peso significativa.
Una transformación
Gomita comenzó su trayectoria estética a los 18 años, con un aumento de senos y liposucción que marcaron su salto a la fama.
Reconoce que, aunque en su momento estas intervenciones aumentaron su autoestima y popularidad, hoy critica el impacto físico y emocional de tantas intervenciones.
"Agradezco estar viva... pero no lo recomendaría a nadie. No es lo más saludable", expresó con sinceridad.
En 2023, Gomita se retiró los implantes de glúteos por razones de salud y se practicó una liposucción en la espalda, además de reducir su busto y retirar la piel sobrante. Aseguró que, al menos por ahora, había sido su última cirugía.
Hoy, promueve una perspectiva más equilibrada: combina dieta, ejercicio, pilates y pesas como pilares del bienestar físico.