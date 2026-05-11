 Pasajero español aislado en Madrid da positivo por hantavirus
Internacionales

Pasajero español aislado en Madrid da positivo por hantavirus

El paciente sigue aislado en el centro sanitario, al igual que los otros 13 cruceristas españoles evacuados del barco, que han dado negativo.

Compartir:
Crucero MV Hondius, EFE
Crucero MV Hondius / FOTO: EFE

Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba diagnóstica PCR que se le realizó al llegar el domingo al hospital militar Gómez Ulla de Madrid.

Según informaron este lunes fuentes del Ministerio de Sanidad, el pasajero, del que solo se ha divulgado que es un hombre, no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional.

Esta persona ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario, conforme a los protocolos sanitarios.

El paciente sigue aislado en el centro sanitario, al igual que los otros 13 cruceristas españoles evacuados del barco, que han dado negativo.

Foto embed
Crucero MV Hondius - EFE

Los 14 españoles fueron los primeros que desembarcaron cuando el buque, afectado por un brote de hantavirus, llegó el domingo al puerto de Granadilla de Abona (isla atlántica de Tenerife), donde quedó fondeado.

Inmediatamente fueron trasladados en avión a Madrid para guardar cuarentena en el hospital militar, que está equipado con medios especiales para aislar y tratar a pacientes con enfermedades contagiosas.

La operación de evacuación y repatriación aérea del pasaje y parte de la tripulación, en concreto 120 personas concluyó hoy, y el barco reanudó la navegación con 28 tripulantes y rumbo al puerto neerlandés de Róterdam.

*Con información de EFE

En Portada

Arévalo destaca fin de una etapa compleja, de deterioro y manipulación en el MPt
Nacionales

Arévalo destaca fin de una "etapa compleja, de deterioro y manipulación" en el MP

01:40 PM, Mayo 11
Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventivat
Nacionales

Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventiva

10:19 AM, Mayo 11
MP profundiza investigación por aumento en precios de combustiblest
Nacionales

MP profundiza investigación por aumento en precios de combustibles

01:07 PM, Mayo 11
¿Cómo será la triple inauguración del Mundial 2026 y qué famosos estarán por país?t
Deportes

¿Cómo será la triple inauguración del Mundial 2026 y qué famosos estarán por país?

02:08 PM, Mayo 11
Guatemala anuncia primeros convocados para próximos amistosost
Deportes

Guatemala anuncia primeros convocados para próximos amistosos

01:28 PM, Mayo 11

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos