 Trump se pronuncia sobre el hantavirus
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Trump se pronuncia sobre el hantavirus: "Somos muy prudentes"

Sobre el brote de hantavirus, Trump indicó que espera "que todo salga bien".

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Trump en la Casa Blanca, EFE
Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que no se arrepiente de haber retirado a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio del brote de hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius a EE. UU.

Preguntado por la prensa en el Despacho Oval si las circunstancias actuales le hacían repensar la salida de EE. UU. del organismo sanitario internacional, Trump respondió: "No, me alegro".

El presidente reiteró las críticas contra la OMS por la gestión de la pandemia de Covid-19 alegadas por su Administración para la retirada de EE. UU. de la entidad, completada en enero pasado tras iniciar el proceso un año antes.

"Le estábamos pagando 500 millones de dólares al año a la OMS y es mucho dinero, aunque, en el panorama general, no es tanto; pero es mucho dinero, y no nos estaban tratando bien, estaban haciendo diagnósticos equivocados", se quejó Trump.

El mandatario estadounidense insistió en que el virus del Covid-19 "salió de Wuhan" y afirmó, sin pruebas, de que los expertos de la OMS, se "negaron a decirlo porque estaban totalmente controlados por China". "Nos dieron información completamente equivocada sobre el Covid-19. Estaban totalmente equivocados", remarcó.

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Trump en la Casa Blanca - EFE

"Somos muy prudentes"

Sobre el brote de hantavirus, Trump indicó que espera "que todo salga bien".

"Al parecer, no es fácil que se propague (...) y creemos que nos encontramos en una situación muy favorable. Somos muy prudentes, y Nebraska ha realizado una labor fantástica", dijo Trump, en referencia al Centro Médico de la Universidad de Nebraska a donde fueron llevados 16 de los 18 repatriados del crucero Hondius.

Autoridades sanitarias estadounidenses aseguraron hoy que el riesgo de hantavirus "para el público en general sigue siendo muy, muy bajo", después de conocerse que uno de los estadounidenses repatriados desde Canarias, España, dio positivo y otro presenta síntomas leves.

De los 18 pasajeros (17 estadounidenses y un británico residente en EE. UU.), regresados al país, dos fueron trasladados a Atlanta para "recibir más evaluación y atención", 15 se encuentran en cuarentena en la Universidad de Nebraska y otro, que dio positivo al virus, permanece en la unidad de biocontención de esa instalación.

Un equipo de médicos y enfermeros voluntarios vigilará a los pasajeros las 24 horas del día.

Según aseguraron las autoridades sanitarias en rueda de prensa, las 15 personas en la unidad de cuarentena se encontraban asintomáticos, "en buena forma y de buen humor", aunque visiblemente cansados, por lo que les fue realizada "una evaluación rápida".

*Con información de EFE

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