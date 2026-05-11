AB Quintanilla Honra a Cazzu en Emotiva Coronación en Texas

A.B. Quintanilla sorprendió a Cazzu al entregarle una corona en el escenario, reconociendo su trayectoria internacional e impacto musical frente a miles de asistentes.
Durante un emotivo concierto en Texas, el hermano de Selena Quintanilla subió al escenario como invitado especial para compartir un momento inolvidable con la rapera argentina y darle un mensaje cargado de significado.
La corona entregada por A.B. Quintanilla rindió homenaje al legado de su hermana Selena, conocida mundialmente como la Reina del Tex-Mex, y simbolizó para Cazzu la validación de su crecimiento artístico.
El gesto surgió durante la gira Latinaje Tour En Vivo, con la que Cazzu logró agotar 14 fechas en Estados Unidos a lo largo de 2026, consolidando su presencia en la música latina.
A lo largo del evento, A.B. Quintanilla compartió unas palabras directas y de apoyo a Cazzu, recordándole la importancia de confiar en su talento y no dejarse vencer por las críticas o los obstáculos del camino.
"Julieta, quiero decirte algo de mi corazón. Nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes, nunca dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas adentro", dijo el productor.
Posteriormente, el exintegrante de Kumbia Kings reflexionó sobre lo difícil que es abrirse paso en la industria musical, especialmente cuando se viene "desde abajo".
Rememoró que tanto él como Selena vivieron en carne propia los retos de perseguir un sueño en un ambiente complicado, algo que identificó también en la historia de Cazzu.
"Las grandes historias no empiezan en estadios llenos, nunca, empiezan desde abajo, con sacrificios, con noches difíciles, con lágrimas, con trabajo y con personas que llegan a no rendirse. Yo ya viví ese camino desde cero junto con mi hermana Selena, supimos lo que significaba luchar por un sueño cuando muchos no creen en ti", afirmó ante el público.
Una coronación simbólica en el escenario
El momento más especial llegó cuando Quintanilla tomó una corona y la colocó en las manos de Cazzu, declarando: "Todos sabemos que hay una reina, que vive en los corazones de las personas y se llama Selena, pero esta noche, con mucho respeto y cariño, quiero decirte que tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente".
La artista argentina recibió el obsequio visiblemente emocionada, sin poder contener las lágrimas ante la ovación del público.
La colaboración entre ambos incluyó la interpretación de uno de los temas más icónicos de Selena, acompañados por la energía de miles de fans.
El mensaje de Quintanilla enfatizó que el verdadero talento siempre encuentra su lugar y animó a Cazzu a seguir confiando en sí misma y en su esencia. "Un día vas a mirar atrás y vas a entender que cada momento difícil valió la pena. No tengas dudas de que pronto vas a conquistar estadios en Texas y en todos Estados Unidos", concluyó.