Selena Quintanilla en Guatemala: Recordando su legado 31 años

En 1994, la icónica artista Selena Quintanilla dejó una huella imborrable en Guatemala tras su breve pero significativa visita para ofrecer dos memorables conciertos, cautivando a miles de seguidores y marcando un momento especial en la historia musical del país.
Selena Quintanilla, reconocida por su éxito internacional y su influencia en la música Tex-Mex, llegó a Guatemala acompañada de su hermana Suzette y su esposo Chris Pérez. Las hermanas aprovecharon para conocer sitios emblemáticos como las ruinas de la Antigua Guatemala.
Durante su estadía, miles de fanáticos se acercaron para ser parte de uno de los dos conciertos que la artista ofreció en la ciudad capital.
El primer espectáculo se celebró el viernes 30 de septiembre de 1994 en el Hotel Camino Real, donde los precios para ingresar eran de Q 285.00 y Q 225.00.
La segunda presentación tuvo lugar el sábado 1 de octubre de 1994 en la Plaza de Toros, actualmente conocida como el Domo Polideportivo en la zona 13. Para ese evento, el precio de las entradas variaba según la ubicación: Q 40.00 en preferencia, Q 60.00 en tribuna y Q 80.00 en el ruedo.
Selena Quintanilla afirmó que algún día regresaría al país para reencontrarse con sus seguidores, pero lamentablemente, su fallecimiento un año después impidió que cumpliera este deseo.
Las imágenes de Selena con su hermana Suzette en la antigua ciudad colonial, así como sus instantáneas en la Plaza de Toros, se han convertido en testimonios valiosos de su cercanía con el público guatemalteco y de su disposición por conocer la cultura local.
Su muerte
El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla, también conocida como "La Reina del Tex Mex", se encerró en la habitación de un hotel con Yolanda Saldívar, a quien había despedido días antes, para reclamarle unos documentos que todavía tenía en su poder.
Media hora más tarde, la cantante de 23 años llegó sangrando, con un disparo en la espalda al lobby y antes de morir alcanzó a nombrar a su asesina.
"Yolanda... 158", alcanzó a decir la chica cuando se derrumbó en el lobby del hotel Days Inn de Corpus Christi, Texas y fueron sus últimas palabras.
Tenía un balazo en la espalda y detrás de sí había dejado un reguero de sangre de cien metros, la distancia que separaba el hall del establecimiento de la habitación identificada con el número que acababa de pronunciar. Allí le habían disparado.
La reconocieron de inmediato porque era muy famosa: la chica herida era Selena Quintanilla, la Reina del Tex Mex, un género musical que causaba furor entre los latinos estadounidenses. La ambulancia demoró apenas un minuto y 55 segundos en llegar.
El paramédico Richard Fredrickson fue el primero en atenderla y descubrir "un agujero de bala en la parte superior derecha del tórax". Al buscar signos vitales, notó "espasmos" musculares, pero detectó pulso y respiración.
En el hospital Corpus Christi Memorial hicieron lo imposible por salvarla, aunque tenía las pupilas inmóviles y dilatadas, no había evidencia de funciones neurológicas y tampoco se percibían signos vitales.
Aun así, se le realizaron transfusiones de sangre en un desesperado intento por restablecer la circulación después de que los médicos le abrieran el pecho y descubrieran una hemorragia masiva interna. Tenía el pulmón derecho dañado, la clavícula destrozada y las venas completamente vacías.
El cirujano cardíaco Louis Elkins explicó después que una "arteria del tamaño de un lápiz conectada al corazón había sido seccionada en dos por una bala de punta hueca" y que por eso las transfusiones habían sido inútiles, porque cada unidad de sangre que le suministraban se escapaba por ese lugar. No quedaba nada que hacer y la declararon muerta a causa de una pérdida masiva de sangre y un paro cardíaco.
El reloj marcaba las 13.05 del viernes 31 de marzo de 1995. Selena Quintanilla tenía apenas 23 años y estaba en la cima de su carrera.