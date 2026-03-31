Semana Santa en Antigua Guatemala: Lo Que Debes Saber

La Antigua Guatemala vuelve a convertirse en el epicentro de la fe y la tradición durante la Semana Santa, con alfombras coloridas, velaciones y procesiones que atraen a miles de visitantes cada año.
Los cortejos procesionales rodean la emblemática plaza mayor frente a la Catedral, donde los observan fieles y turistas por igual.
Las procesiones de Semana Santa en La Antigua están reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y junto con la Ciudad de Guatemala, la ciudad colonial destaca por mantener vivas estas expresiones, que incluyen elaboración de alfombras, música sacra, platillos típicos, flores y el distintivo aroma a corozo.
La Municipalidad de La Antigua Guatemala ha publicado, a través del Pregón de Cuaresma 2026, el calendario y los horarios de los cortejos, así como la información esencial sobre parqueos para visitantes. Durante toda la Semana Santa estarán habilitados estos parqueos municipales:
- Santa Inés
- INVAL
- El Calvario
- Rancho Nimajay
- La Pólvora
El costo por parqueo es de Q20 por el tiempo de permanencia.
Martes Santo
La velación de Jesús Nazareno del Perdón tiene lugar en el templo de San Francisco El Grande de 8:00 a 23:00 horas. A las 15:00 inicia la procesión de Jesús Nazareno del Silencio de El Calvario y a las 17:00 la de Jesús Nazareno de la Esperanza de la Ermita de Santa Lucía.
Miércoles Santo
La velación del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo se realiza de 8:00 a 23:00 horas, mientras que la procesión de Jesús Nazareno del Milagro, de San Felipe de Jesús, recorre las calles de la ciudad.
Jueves Santo
Destacan dos cortejos principales: el de Jesús Nazareno de la Humildad desde San Cristóbal El Bajo, de 8:00 a 21:00 horas, una imagen esculpida en el siglo XVI atribuida a Juan de Aguirre. Además, Jesús Nazareno del Perdón sale del templo San Francisco El Grande de 9:00 a 22:00 horas, con una historia que data del siglo XVII y diversas restauraciones en su haber.
Las calles se cubren de alfombras de aserrín de colores, flores, frutas y verduras como parte del arte efímero propio de la ciudad.
Viernes Santo
Desde las 3:00 hasta las 14:00 horas recorre la procesión de penitencia de Jesús Nazareno de La Merced. Por la tarde, a las 15:00, la imagen del Señor Sepultado de San Felipe de Jesús inicia una procesión que culmina hasta las 7:30 del Sábado Santo. A las 16:00, parten los cortejos del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo y, también, del Señor Sepultado de San José Catedral, este último con un breve recorrido por la plaza mayor.
Sábado de Gloria
La Virgen de Soledad de la Escuela de Cristo sale en procesión de 16:00 a medianoche, mientras la procesión de la Virgen de Soledad de San Felipe de Jesús inicia a las 15:00 y finaliza a las 22:00 horas.
Domingo de Resurrección
El cierre festivo lo ofrece la procesión de Jesús Resucitado de San José Catedral -de 9:00 a 11:30 horas- y la de Jesús Resucitado de San Pedro, organizada por las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, de 13:00 a 17:00 horas. Ambas celebraciones destacan por el ambiente alegre, cohetillos y bombas que anuncian el mensaje central de la fe cristiana.