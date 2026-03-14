 Antigua Guatemala anuncia plan integral por Cuaresma
Nacionales

Antigua Guatemala anuncia plan integral por Cuaresma y Semana Santa

Para este Cuarto Domingo de Cuaresma, las autoridades municipales de la ciudad colonial implementarán un plan integral.

Compartir:
La Municipalidad de Antigua Guatemala recordó que la Cuaresma y Semana Santa son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad., Municipalidad de Antigua Guatemala.
La Municipalidad de Antigua Guatemala recordó que la Cuaresma y Semana Santa son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. / FOTO: Municipalidad de Antigua Guatemala.

La Municipalidad de Antigua Guatemala informó que para el Cuarto Domingo de Cuaresma 2026 implementará un plan integral de orden, limpieza, seguridad y movilidad, bajo el lema "Antigua Guatemala, una ciudad insignia durante la época". En un comunicado, las citadas autoridades se dirigieron a la población y a los visitantes nacionales e internacionales para explicar que "la Semana Santa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en una ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad".

Agregaron que, "como ciudad emblemática de estas manifestaciones de fe, Antigua Guatemala continúa con acciones coordinadas que garantizan una experiencia segura, ordenada y digna para fieles, hermandades, vecinos y visitantes".

La Municipalidad de Antigua Guatemala informó que el plan integral comprende varios aspectos, entre ellos un "compromiso con el patrimonio y la devoción" y para ello reconocieron en la Cuaresma y Semana Santa un tiempo de recogimiento y devoción.

Agregaron que se diseñó un plan integral que armoniza la vivencia religiosa con el funcionamiento de la ciudad y para ello gestionaron un acompañamiento institucional, coordinándose de manera permanente con equipos municipales, Policía Municipal, Policía Municipal de Tránsito (PMT), hermandades, cuerpos de socorro, Policía Nacional Civil (PNC), reservas militares, sector empresarial y sociedad civil.

Incautan 69 celulares durante requisa en cárcel de Puerto Barrios

Entre los artículos prohibidos también se localizó televisores, bocinas y vehículos electrónicos para niños, con posible droga en su interior.

Procesiones de Cuaresma y Semana Santa

La comuna antigüeña añadió que trabajarán por un perímetro seguro y peatonal. Para ese fin, "se establecerá un área peatonal prioritaria para facilitar el paso del cortejo procesional Jesús Nazareno De La Dulce Mirada y la elaboración de alfombras, invitando a contemplar nuestra arquitectura en un ambiente de silencio y respeto".

Dentro de las procesiones más emblemáticas de Antigua Guatemala, las autoridades resaltaron la de Jesús Nazareno "De La Dulce Mirada" de la Iglesia de Santa Ana, que es la Primera Ermita de la Nueva Capital del Reino de Guatemala.

Las autoridades indicaron que este cortejo procesional da paso al Cuarto Domingo de Cuaresma, en el que el Nazareno de la Dulce Mirada, recorre las calles de su aldea hasta llegar a la Ciudad Colonial.

Recordaron que fue en 1860 cuando nació la "Cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de Dolores", según los registros del Historiador Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, en su obra titulada Recordación Florida.

Subrayaron que Jesús Nazareno de la Dulce Mirada fue consagrado el 25 de marzo de 2001 y la Santísima Virgen de Dolores fue consagrada el 6 de marzo de 2016, ambos por Monseñor José Ramiro Pellecer Samayoa.

Señalaron que su marcha oficial se titula "Jesús Nazareno de Santa Ana" del autor Alfredo Dávila Rendón.

En Portada

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustiblest
Nacionales

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustibles

08:04 AM, Mar 14
Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kievt
Internacionales

Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev

07:40 AM, Mar 14
Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos hombres por supuesto narcomenudeot
Nacionales

Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos hombres por supuesto narcomenudeo

07:24 AM, Mar 14
Las lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundialt
Deportes

Las lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundial

08:40 AM, Mar 14
Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisiónt
Deportes

Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisión

07:57 AM, Mar 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesSeguridadLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos