Antigua Guatemala anuncia plan integral por Cuaresma

La Municipalidad de Antigua Guatemala informó que para el Cuarto Domingo de Cuaresma 2026 implementará un plan integral de orden, limpieza, seguridad y movilidad, bajo el lema "Antigua Guatemala, una ciudad insignia durante la época". En un comunicado, las citadas autoridades se dirigieron a la población y a los visitantes nacionales e internacionales para explicar que "la Semana Santa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en una ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad".
Agregaron que, "como ciudad emblemática de estas manifestaciones de fe, Antigua Guatemala continúa con acciones coordinadas que garantizan una experiencia segura, ordenada y digna para fieles, hermandades, vecinos y visitantes".
La Municipalidad de Antigua Guatemala informó que el plan integral comprende varios aspectos, entre ellos un "compromiso con el patrimonio y la devoción" y para ello reconocieron en la Cuaresma y Semana Santa un tiempo de recogimiento y devoción.
Agregaron que se diseñó un plan integral que armoniza la vivencia religiosa con el funcionamiento de la ciudad y para ello gestionaron un acompañamiento institucional, coordinándose de manera permanente con equipos municipales, Policía Municipal, Policía Municipal de Tránsito (PMT), hermandades, cuerpos de socorro, Policía Nacional Civil (PNC), reservas militares, sector empresarial y sociedad civil.
Procesiones de Cuaresma y Semana Santa
La comuna antigüeña añadió que trabajarán por un perímetro seguro y peatonal. Para ese fin, "se establecerá un área peatonal prioritaria para facilitar el paso del cortejo procesional Jesús Nazareno De La Dulce Mirada y la elaboración de alfombras, invitando a contemplar nuestra arquitectura en un ambiente de silencio y respeto".
Dentro de las procesiones más emblemáticas de Antigua Guatemala, las autoridades resaltaron la de Jesús Nazareno "De La Dulce Mirada" de la Iglesia de Santa Ana, que es la Primera Ermita de la Nueva Capital del Reino de Guatemala.
Las autoridades indicaron que este cortejo procesional da paso al Cuarto Domingo de Cuaresma, en el que el Nazareno de la Dulce Mirada, recorre las calles de su aldea hasta llegar a la Ciudad Colonial.
Recordaron que fue en 1860 cuando nació la "Cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de Dolores", según los registros del Historiador Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, en su obra titulada Recordación Florida.
Subrayaron que Jesús Nazareno de la Dulce Mirada fue consagrado el 25 de marzo de 2001 y la Santísima Virgen de Dolores fue consagrada el 6 de marzo de 2016, ambos por Monseñor José Ramiro Pellecer Samayoa.
Señalaron que su marcha oficial se titula "Jesús Nazareno de Santa Ana" del autor Alfredo Dávila Rendón.