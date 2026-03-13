Incautan 69 celulares durante requisa en cárcel de Puerto Barrios

Las Fuerzas de Seguridad desarrollaron una requisa este viernes 13 de marzo en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal, que permitió la incautación de 69 celulares entre otros objetos prohibidos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el marco del estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012, el Ejército de Guatemala en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, desarrollaron el operativo que permitió la localización de una caleta que contenía paquetes de posible marihuana.
Como resultado de una requisa interinstitucional de Policía Nacional Civil y el Ejército en apoyo al Sistema Penitenciario, en dicho centro carcelarios fueron incautados 69 teléfonos celulares, 7 routers para internet, 166 chips telefónicos, 22 memorias USB, 10 radios, televisores, bocinas y más de 1,900 cajetillas de cigarrillos, así como marihuana y cocaína, licor clandestino, objetos punzocortantes, explosivos artesanales y otros artículos prohibidos.
En la requisa también se hallaron dos carros electrónicos para niños que contenían en su interior posible droga, 38 televisores y 30 bocinas.
Dicha diligencia tiene como objetivo de fortalecer el control, la seguridad, prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos de seguridad de referido centro.
Con información de Juan Carlos Chanta y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*