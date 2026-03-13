 Capturan a presunto responsable de crimen de tatuador
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Capturan a "El Nene", presunto responsable de crimen contra tatuador en Mixco

Otto Borror, alias "El Nene", está vinculado con el crimen ocurrido en zona 8 de Mixco, otros casos de asesinato, cobro de extorsiones y venta de drogas.

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Otto Sarbelio Borror Roque, alias “El Nene”, implicado en crimen contra tatuador en zona 8 de Mixco, Guatemala., PNC
Otto Sarbelio Borror Roque, alias “El Nene”, implicado en crimen contra tatuador en zona 8 de Mixco, Guatemala. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este viernes, 13 de marzo, la captura de Otto Sarbelio Borror Roque, de 30 años, alias "El Nene", presunto responsable del crimen contra un tatuador que se registró a finales de 2025 en la zona 8 de Mixco, Guatemala, quien además está señalado de una serie de delitos.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el individuo fue ubicado por los uniformados en el marco de un operativo que se implementó en un sector de la calzada Mateo Flores, zona 3 de Mixco.

"Esta importante detención se realizó en seguimiento a la muerte de un tatuador de 24 años. ... (El sospechoso) vestía de manera formal para pasar desapercibido por las autoridades; sin embargo, las investigaciones permiten identificarlo, perfilarlo y darle  seguimiento", indicó un portavoz de la entidad.

Borror tenía vigente una orden de captura por el delito de asesinato y también está señalado en casos de narcomenudeo en Ciudad San Cristóbal y las zonas 1 y 11 de Mixco, así como Chinautla. De igual forma, es investigado por otros casos de asesinato y extorsiones.

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Antecedentes de alias "el Nene"

Según la PNC, en los registros de la institución se observó que Borror Roque tiene dos antecedentes de detención correpsondientes al año pasado. Uno de estos está relacionado con una orden de captura emitida en septiembre por el delito de asesinato en grado de tentativa, misma que fue ejecutada el 1 de octubre. En esa ocasión, fue detenido por policías de la Comisaría 16 en la zona 1 de Mixco.

El otro antecedente corresponde al 10 de septiembre de 2025, cuando "el Nene" fue capturado, junto con otros tres pandilleros, incluidos dos hondureños, durante un allanamiento que desarrolló el personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en la colonia Tierra Blanca, zona 1 de Mixco. Durante el operativo se les decomisaron celulares, armas de fuego, municiones y marihuana.  

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