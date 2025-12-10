Brutal Ataque del Tatuador en San Cristóbal: Video Impactante

La noche del 9 de diciembre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un estudio de tatuajes ubicado en la 7ª avenida y 3ª calle de San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
La víctima fue identificada por medios locales como José Nery Colocho Benavides, de 24 años, quien trabajaba en ese estudio.
Según reportes, el ataque ocurrió mientras atendía a un cliente en San Cristóbal: un hombre armado ingresó al lugar, le disparó en múltiples ocasiones, y luego huyó.
Cámaras de seguridad del establecimiento —ubicado en una plaza comercial en San Cristóbal— captaron el ataque, lo que podría ser clave para identificar al agresor.
A través de un video que ya circula en las redes se puede observar el momento en que un hombre que se cubre con un casco de motociclista ingresa en el local y al observar al tatuador que se encontraba atendiendo a un cliente, el criminal desenfunda una pistola y le dispara, ante la presencia de varias de personas.
Más detalles
El estudio de tatuajes en el que ocurrió el ataque armado es visitado por destacados clientes. Entre ellos se encuentra el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien se ha realizado varios trabajos en ese lugar.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar, donde confirmaron que Colocho Benavides ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen.