 ¿Quién era el tatuador asesinado en San Cristóbal?
Nacionales

¿Quién era "Hyuston", el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

Identifican al tatuador asesinado en San Cristóbal y conmociona las redes.

Compartir:
Nery, el reconocido tatuador que murió en un ataque armado. , Nery Hyuston / Instagram.
Nery, el reconocido tatuador que murió en un ataque armado. / FOTO: Nery Hyuston / Instagram.

La noche del 9 de diciembre un ataque armado conmocionó a visitantes de una plaza comercial en San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Un tatuador fue asesinado dentro de su propio estudio cuando un hombre desconocido ingresó al local y le disparó en múltiples ocasiones mientras este atendía a un cliente, quien resultó ileso.

El crimen ocurrió frente a varias personas que se encontraban dentro del establecimiento. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad del negocio muestran el momento en que el atacante entra al estudio, se aproxima al tatuador y abre fuego antes de huir. Minutos después, videos grabados por testigos comenzaron a circular en redes sociales, evidenciando el caos y la desesperación de quienes intentaron resguardarse durante el ataque.

¿Quién era el tatuador?

El tatuador fallecido fue identificado como José Nery Colocho Benavides, de 24 años, conocido en el ámbito artístico como "Hyuston" o "Fresita". El joven se había ganado un lugar dentro del mundo del tatuaje por su estilo y la calidad de sus diseños, los cuales compartía frecuentemente en sus perfiles digitales.

El estudio de Hyuston recibía clientes de todos los ámbitos, incluyendo a personas reconocidas. Entre ellos se encontraba el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien se había hecho varios tatuajes en el local.

Reacciones en redes sociales

Tras confirmarse su muerte, artistas del tatuaje, clientes y conocidos expresaron su pesar en redes sociales. Muchos describieron a Nery como un joven talentoso, dedicado y apasionado por su oficio. Otros lamentaron la violencia que nuevamente enluta a la comunidad local.

De momento, las autoridades no han confirmado el motivo del ataque ni la identidad del agresor, mientras la investigación continúa.

En Portada

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanost
Nacionales

Coordinan esfuerzos para enfrentar asaltos en rutas de buses extraurbanos

07:28 AM, Dic 10
Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaront
Internacionales

Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a los líderes que la apoyaron

08:17 AM, Dic 10
¿Quién era Hyuston, el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?t
Nacionales

¿Quién era "Hyuston", el tatuador asesinado en su estudio en San Cristóbal?

07:40 AM, Dic 10
Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneot
Deportes

Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneo

06:57 AM, Dic 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos