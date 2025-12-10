¿Quién era el tatuador asesinado en San Cristóbal?

La noche del 9 de diciembre un ataque armado conmocionó a visitantes de una plaza comercial en San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Un tatuador fue asesinado dentro de su propio estudio cuando un hombre desconocido ingresó al local y le disparó en múltiples ocasiones mientras este atendía a un cliente, quien resultó ileso.
El crimen ocurrió frente a varias personas que se encontraban dentro del establecimiento. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad del negocio muestran el momento en que el atacante entra al estudio, se aproxima al tatuador y abre fuego antes de huir. Minutos después, videos grabados por testigos comenzaron a circular en redes sociales, evidenciando el caos y la desesperación de quienes intentaron resguardarse durante el ataque.
¿Quién era el tatuador?
El tatuador fallecido fue identificado como José Nery Colocho Benavides, de 24 años, conocido en el ámbito artístico como "Hyuston" o "Fresita". El joven se había ganado un lugar dentro del mundo del tatuaje por su estilo y la calidad de sus diseños, los cuales compartía frecuentemente en sus perfiles digitales.
El estudio de Hyuston recibía clientes de todos los ámbitos, incluyendo a personas reconocidas. Entre ellos se encontraba el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien se había hecho varios tatuajes en el local.
Reacciones en redes sociales
Tras confirmarse su muerte, artistas del tatuaje, clientes y conocidos expresaron su pesar en redes sociales. Muchos describieron a Nery como un joven talentoso, dedicado y apasionado por su oficio. Otros lamentaron la violencia que nuevamente enluta a la comunidad local.
De momento, las autoridades no han confirmado el motivo del ataque ni la identidad del agresor, mientras la investigación continúa.