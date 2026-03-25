 Descubre La Llorona en Antigua Guatemala
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La Llorona se instaló en Antigua Guatemala, aprovecha la Semana Santa para descubrir este lugar

La propuesta gastronómica que combina tacos y mariscos con identidad guatemalteca continúa creciendo.

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La Llorona, La Llorona
La Llorona / FOTO: La Llorona

La propuesta culinaria de tacos y mariscos que ha conquistado a comensales en Guatemala continúa su expansión. La Llorona abrió las puertas de su nueva sede en Antigua Guatemala, ofreciendo nuevas experiencias gastronómicas.

Con más de ocho años de trayectoria desde su fundación el 31 de octubre de 2017, el concepto surgió inicialmente como una carreta de tacos en la calle.  Esta expansión representa un paso estratégico en el crecimiento de la marca, que busca fortalecer su presencia dentro del circuito gastronómico nacional y proyecta nuevas aperturas en el corto plazo.

El concepto mantiene su esencia con una especialización en tacos y mariscos guatemaltecos reinterpretados desde una visión contemporánea.  Entre sus platillos más destacados se encuentran los tacos "mar y tierra", que fusionan ingredientes del mar y la tierra, así como opciones como tacos al pastor y mariscadas elaboradas con abulón, camarones jumbo, langosta y calamares.

Todo el menú resalta el uso de ingredientes 100% locales, poniendo en valor la riqueza culinaria del país. El nuevo espacio fue diseñado como un ambiente festivo y familiar, con una arquitectura pintoresca que combina colores vibrantes como fucsia y turquesa.

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Asimismo, tiene murales pintados a mano y elementos inspirados en la leyenda guatemalteca que da nombre al restaurante, reinterpretada con un enfoque alegre y contemporáneo. El restaurante cuenta con dos niveles y medio, tres salones, jardín, pasillos decorativos, dos barras y una terraza con vistas privilegiadas hacia las ruinas, iglesias y volcanes de Antigua Guatemala.

Cada rincón fue concebido para ofrecer una experiencia visual atractiva, ideal para quienes buscan un espacio "instagrameable" que complemente la calidad de los platillos y bebidas.

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Entre las bebidas destacan creaciones como la Michelada Especial La Llorona, preparada con camarones, pepino, chamoy, tajín y paleta de tamarindo, así como opciones refrescantes sin alcohol como limonada con menta frozen y naranjada con cilantro. La nueva sede se ubica en 2 Avenida Sur #9, Antigua Guatemala, y atiende de lunes a domingo en horario de 12:00 a 22:00 horas.

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