Food Truck Fest: ¡Disfruta Este Fin de Semana!

El Food Truck Fest 2026 promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más destacados del año en Ciudad de Guatemala. Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que combina comida, entretenimiento y actividades familiares en un ambiente dinámico y al aire libre.
El festival se realizará el 28 y 29 de marzo de 2026 en Fórum Majadas, en zona 11 de la ciudad capital. Desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer distintos espacios llenos de sabor, música y diversión, con entrada gratuita.
Uno de los principales atractivos del Food Truck Fest es la diversidad de opciones culinarias. Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de food trucks que ofrecerán desde hamburguesas, tacos, pizzas y parrilladas, hasta postres, bebidas y propuestas innovadoras que reflejan la creatividad de los emprendedores gastronómicos.
Este formato permite probar diferentes platillos en un mismo lugar, generando una experiencia variada y accesible para todos los gustos. Además de la oferta gastronómica, el evento contará con música en vivo y espacios de entretenimiento diseñados para toda la familia.
Más del Food Truck Fest
Habrá juegos mecánicos, actividades recreativas y un ambiente festivo pensado para que los asistentes disfruten de un fin de semana diferente, en el que la comida y la convivencia serán los protagonistas. El Food Truck Fest también representa una plataforma importante para emprendedores locales, quienes encuentran en este tipo de eventos una oportunidad para dar a conocer sus productos y conectar con nuevos públicos.
La tendencia de los food trucks ha ganado popularidad en los últimos años, consolidándose como una alternativa moderna que combina calidad, creatividad y cercanía con los consumidores.
Este festival se ha posicionado como una de las actividades ideales para quienes buscan planes diferentes en la ciudad, especialmente durante el fin de semana. La combinación de gastronomía urbana, música y entretenimiento crea un espacio perfecto para compartir en familia o con amigos.