 Razones para no comer carne en Semana Santa
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¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

Durante la Semana Santa, millones de personas evitan consumir carne como parte de una tradición religiosa.

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Semana Santa, Semana Santa
Semana Santa / FOTO: Semana Santa

La Semana Santa no solo es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano, también marca una tradición culinaria muy particular: la abstinencia de carne. Cada año, miles de familias modifican su alimentación durante este período, especialmente el Viernes Santo, optando por otros alimentos que mantengan el aporte nutricional necesario.

De acuerdo con la tradición católica, evitar el consumo de carne durante la Cuaresma y la Semana Santa representa un acto de penitencia, reflexión y respeto por la muerte de Jesucristo. Esta práctica se relaciona con el sacrificio y el ayuno que, según la fe cristiana, vivió Jesús durante 40 días antes de iniciar su vida pública.

Opciones para comer en Semana Santa

El Derecho Canónico establece días específicos de abstinencia, como el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma, incluyendo el Viernes Santo, fechas en las que los creyentes evitan principalmente la carne roja como símbolo de purificación espiritual.

En lugar de carne, la tradición permite el consumo de pescado, mariscos, huevos, legumbres y otros alimentos de origen vegetal, que aportan proteínas esenciales para el organismo. Históricamente, el pescado se ha convertido en uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía de Semana Santa, acompañado de verduras y granos que ayudan a mantener una dieta equilibrada.

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El lanzamiento ha generado expectativa entre los fanáticos, quienes ya comparten sus primeras opiniones.

Tres opciones ricas en proteína para sustituir la carne

1. Pescado y mariscos

El pescado es una de las alternativas más comunes durante la Semana Santa debido a su alto contenido de proteínas y ácidos grasos beneficiosos para la salud. Además, su consumo tiene un significado simbólico dentro de la tradición cristiana.

2. Legumbres

Alimentos como lentejas, garbanzos y frijoles son una excelente fuente de proteína vegetal. También aportan fibra y minerales esenciales, lo que los convierte en una opción saludable y económica.

3. Huevos y lácteos

Los huevos contienen proteínas de alto valor biológico y pueden prepararse de diversas formas. Los lácteos también contribuyen al aporte nutricional necesario durante estos días.

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