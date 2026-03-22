 Cómo pedir MrBeast Burger en Guatemala
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MrBeast Burger llega a Guatemala: cómo pedir las hamburguesas virales del famoso creador de contenido

El lanzamiento ha generado expectativa entre los fanáticos, quienes ya comparten sus primeras opiniones.

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MrBeast Burger, MrBeast Burger
MrBeast Burger / FOTO: MrBeast Burger

Las famosas hamburguesas de MrBeast Burger finalmente llegaron a Guatemala, generando expectativa entre fanáticos del creador de contenido. La propuesta gastronómica del popular youtuber MrBeast ya está disponible en el país, pero con una característica particular: únicamente se pueden pedir a domicilio.

El concepto de MrBeast Burger se basa en un modelo de restaurante virtual, lo que significa que no cuenta con locales físicos abiertos al público. En cambio, las hamburguesas se preparan en cocinas asociadas y se distribuyen mediante plataformas de entrega, permitiendo que los consumidores puedan disfrutar la experiencia desde casa.

El menú del famoso restaurante incluye diversas opciones que buscan adaptarse a distintos gustos. Los clientes pueden elegir entre hamburguesas de carne o pollo, con combinaciones que incluyen queso, tocino, salsas especiales y otros ingredientes característicos del concepto de la marca.

Además de las hamburguesas, también se ofrecen complementos como papas fritas, bebidas y combos que permiten completar la experiencia.  Esta variedad ha sido uno de los elementos que ha llamado la atención de quienes siguen las tendencias gastronómicas virales en redes sociales.

Más de MrBeast Burger

La llegada de MrBeast Burger a Guatemala ya generó reacciones en redes sociales, donde algunos generadores de contenido han compartido sus primeras impresiones.  Mientras algunos aseguran que el sabor cumple con sus expectativas y destacan la experiencia de probar una marca internacional, otros comentan que el producto no era exactamente lo que imaginaban tras ver su popularidad en internet.

Este tipo de opiniones mixtas no es extraño, ya que la marca ha despertado curiosidad en distintos países donde ha sido lanzada, especialmente por el impacto mediático que rodea al creador de contenido detrás del proyecto.

¿Qué cosas no se deben hacer en Semana Santa?

La Semana Santa mezcla fe y tradición, pero no todo lo que “se prohíbe” tiene un origen religioso real.

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es uno de los youtubers más influyentes del mundo.  El creador estadounidense se ha hecho famoso por sus videos de retos extremos, donaciones millonarias y proyectos virales que acumulan millones de visualizaciones en plataformas digitales.

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