 Destacan mejoras clave en el Aeropuerto La Aurora
Nacionales

Destacan mejoras fundamentales para la experiencia de los pasajeros en aeropuerto La Aurora

El Aeropuerto Internacional La Aurora recibió tres estrellas en el ranking de Premios Mundiales, destacando mejoras en seguridad, servicios y una futura recertificación ante estándares globales.

Compartir:
-
aeropuerto-internacional-la-aurora-escaner-rayos-x-emisoras-unidas18 / FOTO:

El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) de Guatemala consiguió recientemente un reconocimiento de tres estrellas en un prestigioso ranking internacional, situándose entre los diez mejores aeropuertos de Centroamérica y el Caribe y alcanzando el cuarto puesto en la región. Esta valoración surge a partir de una evaluación minuciosa que analiza aspectos clave como las amenidades, servicios, atención al pasajero y la experiencia de movilidad dentro de la terminal.

En entrevista este lunes, 11 de mayo, en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, el arquitecto Erick Uribio, administrador del aeropuerto, explicó el alcance de este reconocimiento. Según dijo, la distinción se otorga tras un proceso de evaluación equivalente a los premios Oscar, pero enfocado en la industria aeroportuaria.

Detalló que el análisis incluye parámetros como la eficiencia en la seguridad, la calidad y funcionamiento de las áreas comerciales y los servicios de atención tanto por personal como por las tiendas y restaurantes que operan dentro del recinto.

Transformaciones recientes y pendientes

Uribio mencionó que el aeropuerto ha experimentado cambios visibles: se modernizaron sistemas de seguridad, rayos X y bandas transportadoras, y mejoraron servicios básicos como iluminación, agua y electricidad.

Sin embargo, el administrador reconoce que aún hay retos, principalmente relacionados con la infraestructura, el mantenimiento de plataformas, y la óptima administración de operaciones durante los horarios pico.

En su opinión, uno de los principales desafíos sigue siendo la saturación del espacio aéreo, cuestión que la administración actual prioriza con estrategias para reorganizar los horarios y evitar congestionamientos.

¿Cuál es el mejor aeropuerto de Centroamérica y en qué posición se encuentra el de Guatemala?

El Aeropuerto Internacional La Aurora vuelve a estar en la conversación regional tras figurar en un importante ranking internacional.

Mantenimiento de equipos y funcionamiento eléctrico

En cuanto a temas básicos que fueron noticia, como escaleras eléctricas y elevadores, Uribio afirmó que actualmente cuentan con un contrato directo de mantenimiento con la empresa responsable de estos equipos.

También señaló que modernizaron las plantas eléctricas para responder automáticamente ante cortes de energía, minimizando el tiempo en que los equipos quedan fuera de servicio por bajones o accidentes eléctricos. Hoy existe un protocolo para restablecer el funcionamiento de las escaleras en cuestión de segundos tras una falla, salvo problemas mayores.

Avances en climatización y asignación de vuelos

En lo referente al sistema de aire acondicionado, indicó que ya se encuentran en la fase final de instalación y calibración, incluyendo la automatización para adaptar la temperatura según la cantidad de viajeros presentes. El aire acondicionado ya es perceptible en todos los niveles de la terminal.

Respecto a la distribución de vuelos, Uribio precisó que los horarios pico se concentran de 4:30 a 6:00, de 9:00 a 12:00, y en la noche de 21:00 a 23:30. Para gestionar estos flujos y evitar saturaciones tanto en migración como en las pistas, el aeropuerto estudia cuidadosamente la asignación de slots, procurando que nuevas aerolíneas no se sumen en los horarios más cargados.

Impacto de la salida de Spirit y proceso de recertificación

Uribio abordó la reciente salida de la aerolínea Spirit del país. Aunque implicó un ajuste para el aeropuerto y los empleados afectados, confía en que otras aerolíneas absorberán esas rutas en los próximos meses. Destacó que el costo bajo de Spirit era ventajoso para muchos pasajeros, pero confía en la rápida adaptación del mercado aéreo.

Sobre la recertificación internacional de la terminal, puntualizó que este proceso depende del Estado y requiere la actualización de manuales, tecnificación de equipos de emergencia y la capacitación constante del personal, acciones que ya están en marcha aunque su impacto no siempre resulta visible para los pasajeros.

Movilidad reducida y proyectos a futuro

Una de las metas prioritarias para la administración es mejorar la movilidad reducida dentro del aeropuerto. Trabajan en la adecuación de rampas y en la optimización de rutas de evacuación, pues las fallas eléctricas aún pueden afectar la operación de gradas y elevadores.

Además, buscan reforzar la señalización para facilitar la experiencia de personas con capacidades diferentes. Finalmente, existe la intención de recuperar los terrenos de la antigua finca La Aurora para proyectos como un hotel y mayor capacidad de parqueo, consolidando al aeropuerto como un espacio más eficiente, moderno y accesible.

* Escuche aquí la entrevista completa con el administrador del AILA: 

En Portada

Arévalo destaca fin de una etapa compleja, de deterioro y manipulación en el MPt
Nacionales

Arévalo destaca fin de una "etapa compleja, de deterioro y manipulación" en el MP

01:40 PM, Mayo 11
Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventivat
Nacionales

Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventiva

10:19 AM, Mayo 11
MP profundiza investigación por aumento en precios de combustiblest
Nacionales

MP profundiza investigación por aumento en precios de combustibles

01:07 PM, Mayo 11
¿Cómo será la triple inauguración del Mundial 2026 y qué famosos estarán por país?t
Deportes

¿Cómo será la triple inauguración del Mundial 2026 y qué famosos estarán por país?

02:08 PM, Mayo 11
Guatemala anuncia primeros convocados para próximos amistosost
Deportes

Guatemala anuncia primeros convocados para próximos amistosos

01:28 PM, Mayo 11

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos